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        Haberler Gündem Bakanlıktan psikososyal destek - Güncel haberler

        Bakanlıktan psikososyal destek

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangından etkilenen vatandaşlara destek vermek, ihtiyaçlarını ve hizmet modellerini belirlemek üzere 42 personelden oluşan 13 psikososyal destek ekibi görevlendirildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 19:29 Güncelleme: 21.01.2025 - 19:29
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        Bakanlıktan psikososyal destek
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangından etkilenen vatandaşlara destek vermek, ihtiyaçlarını ve hizmet modellerini belirlemek üzere 42 personelden oluşan 13 psikososyal destek ekibi görevlendirildiğini bildirdi.

        Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

        Yangının herkesi derinden üzdüğünü belirten Göktaş, şunları kaydetti:

        "Bakanlığımıza bağlı 42 personelden oluşan 13 psikososyal destek ekibimizi, yangından etkilenen vatandaşlarımıza destek vermek, ihtiyaçlarını ve hizmet modellerini belirlemek üzere yangın bölgesine ve hastanelere yönlendirdik. Ekiplerimiz şu ana kadar yangından etkilenen 155 kişiyle görüştü. Sahada vatandaşlarımıza destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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