Bakanlık’tan Özgür Özel’in akaryakıt istasyonu ile ilgili iddialarına yalanlama

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in grup toplantısında gündeme getirdiği akaryakıt istasyonları ile ilgili iddiaları tamamen gerçek dışıdır.

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Basın Açıklaması pic.twitter.com/hZr9kRfvvY — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) June 3, 2025

GEÇMİŞTE DE VAR OLAN YETKİLER KANUN HALİNE GETİRİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2011 yılından itibaren akaryakıt istasyonu planı yapma yetkisine sahiptir. Ancak Anayasa Mahkemesi bu yetki ile birlikte Bakanlığımızı ilgilendiren birçok yetkinin kararname yerine kanunla düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle iptal kararı vermiştir. Bu nedenle söz konusu yetkiler TBMM'de de onaylanarak İmar Kanunu'na eklenmiştir.

"BURADA YENİ BİR DÜZENLEME YOKTUR"

Kısacası; Durum geçmişte de var olan yetkilerin Yüce Meclisimizce de onaylanarak kanun haline getirilmesinden ibarettir. Burada yeni bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla iddia edildiği gibi kişiye özel bir uygulama söz konusu bile değildir.