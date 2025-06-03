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        Haberler Gündem Çevre Bakanlık’tan Özgür Özel’in akaryakıt istasyonu ile ilgili iddialarına yalanlama | Son dakika haberleri

        Bakanlık’tan Özgür Özel’in akaryakıt istasyonu ile ilgili iddialarına yalanlama

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında gündeme getirdiği akaryakıt istasyonları ile ilgili iddiaları yazılı açıklamayla yalanladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 18:07 Güncelleme: 03.06.2025 - 18:07
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        Bakanlık'tan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonu ile ilgili iddialarına yalanlama
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        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

        CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in grup toplantısında gündeme getirdiği akaryakıt istasyonları ile ilgili iddiaları tamamen gerçek dışıdır.

        GEÇMİŞTE DE VAR OLAN YETKİLER KANUN HALİNE GETİRİLDİ

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2011 yılından itibaren akaryakıt istasyonu planı yapma yetkisine sahiptir. Ancak Anayasa Mahkemesi bu yetki ile birlikte Bakanlığımızı ilgilendiren birçok yetkinin kararname yerine kanunla düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle iptal kararı vermiştir. Bu nedenle söz konusu yetkiler TBMM'de de onaylanarak İmar Kanunu'na eklenmiştir.

        "BURADA YENİ BİR DÜZENLEME YOKTUR"

        Kısacası; Durum geçmişte de var olan yetkilerin Yüce Meclisimizce de onaylanarak kanun haline getirilmesinden ibarettir. Burada yeni bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla iddia edildiği gibi kişiye özel bir uygulama söz konusu bile değildir.

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