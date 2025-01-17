Bakanlık 'veri sızdırıldı' iddiasını yalanladı

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, sosyal medya ve bazı yayın organlarında yer alan e- Nabız uygulamasından veri sızdırıldığı iddiaları yalanlandı.

Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan ekran görüntüsünün, E- Nabız'a ait olmadığı gibi Sağlık Bakanlığı’nın herhangi bir uygulamasına da ait olmadığı ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tekrar ifade ediyoruz: e-Nabız Sistemi ile ilgili yöneltilen iddialar asılsızdır. e-Nabız Sistemi’nden herhangi bir veri sızıntısı yaşanmamıştır. Daha önce bu konu ile ilgili detaylı açıklamalar yapılmış olmasına rağmen aynı konunun tekrar gündeme getirildiği görülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Paylaşılan EKRAN GÖRÜNTÜSÜ, e-Nabıza ait olmadığı gibi Sağlık Bakanlığı’nın herhangi bir uygulamasına da ait DEĞİLDİR.



A) Fotoğrafta görülen İLAÇ KULLANIMI sütunu, e-Nabızda veya Sağlık Bakanlığı sistemlerinde tutulmamaktadır.



B) Fotoğrafta görülen REÇETE NUMARASI sütununda… https://t.co/s0gAMgZ9X9 — T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm (@sagliklicozum) January 17, 2025

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.