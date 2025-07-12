Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Bakan Yerlikaya, Kızılcahamam Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreninde konuştu | Son dakika haberleri

        Bakan Yerlikaya, Kızılcahamam Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreninde konuştu

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yerli ve milli teknolojilerle donatılmış, güçlü kurumlarıyla ayakta duran, gönlü ve ufku büyük bir Türkiye var artık" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 21:37 Güncelleme: 12.07.2025 - 21:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Gönlü ve ufku büyük bir Türkiye var'
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla gerçekleştirilen Kızılcahamam Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin sadece bir siyasi hareket değil, milletin çeyrek asırlık duasının adı olduğunu söyledi.

        Vesayet zincirlerini kıran, milletin iradesini iktidara taşıyan, kendi medeniyet kodlarıyla geleceği inşa eden bir büyük hareket olduklarını belirten Yerlikaya, "Bugün hep beraber, inancın azme, azmin hizmete, hizmetin ise millete adanmışlığa dönüştüğü yatırımlarla buluştuk. Bu eserlerin her biri bir damla alın teri, bir nefes umut ve milletimizin duasıyla yükselmiş eserlerdir." diye konuştu.

        Kızılcahamam'ın açılışa hazır yatırımlarla yeni bir eşiğe adım attığını dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

        REKLAM

        "İçişleri Bakanlığımızın da bu hizmet kervanında yer almasından büyük onur duyuyoruz. Bakanlık olarak Kızılcahamam'da Vilayetler Evi Kaplıca Oteli'ni tamamladık. 135 yatak kapasitesiyle hizmete sunduk. Yeni Emniyet Müdürlüğü hizmet binamızla güvenliğimizi daha da güçlendirdik. Yeni Jandarma Komutanlığı ve Güvem Jandarma Karakolu binalarımızla huzurun altyapısını yeniledik. Kaymakamlık binamızı şehrin tarihi dokusuna uygun şekilde düzenledik. Yabanabad Huzurevi'ni onardık, 'büyüklerimizin her an yanındayız' dedik. Şehit Zekeriya Yurdakul İmam Hatip Lisesi 100 kişilik öğrenci pansiyonu inşa ettik ve gençlerimizin eğitimi için sağlam adımlar attık. Toplamda 437 milyon lirayı aşan yatırımla devletimizin kudretini ve milletimizin emanetini temsil eden eserler açılışa hazır hale geldi."

        - "Gönlü ve ufku büyük bir Türkiye var"

        Ali Yerlikaya, çıkar için değil, insan için var olan bir davanın neferleri olduklarını belirterek, "İşte AK Parti siyaseti bu mirasa sahip çıkan, gönüllere dokunan eser ve hizmet siyasetidir." dedi.

        Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu bağ milletin gücüyle sınırları aşan liderlik vizyonuyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye'yi bölgesinde sözü dinlenen, dünyada izlenen bir ülke haline getirmiştir. Savunma sanayisinde kendi SİHA'sını, İHA'sını, Gökbey ve Atak helikopterlerini, Togg'unu, TCG Anadolu'sunu üreten bir ülkeyiz artık. Terörle mücadelede destan yazan, uyuşturucuyla kararlı şekilde mücadele eden, huzur ve güvenin bayraktarlığını yapan bir ülkeyiz. Yerli ve milli teknolojilerle donatılmış, güçlü kurumlarıyla ayakta duran, gönlü ve ufku büyük bir Türkiye var artık."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ali Yerlikaya
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Olmert: Umarım Netanyahu istifa eder
        Olmert: Umarım Netanyahu istifa eder
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        Turizmde 'haftalık tatil kararı' ne getirecek?
        Turizmde 'haftalık tatil kararı' ne getirecek?
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Orkun Kökçü coşkusu!
        "Sivil nükleer haklarımızdan vazgeçmeyiz"
        "Sivil nükleer haklarımızdan vazgeçmeyiz"
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Orkun Kökçü İstanbul'da!
        Orkun Kökçü İstanbul'da!
        Bu belde de hayvan beslemek yasaklandı
        Bu belde de hayvan beslemek yasaklandı
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Rusya'daki az bilinen Türk halkı
        Rusya'daki az bilinen Türk halkı
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Habertürk Anasayfa