Bakan Yerlikaya'dan Halit Gürsel paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında yayınlanan özel belgesele ilişkin yaptığı paylaşımda "Belgeselimiz Halit Gürsel ve şehitlerimizin aziz hatırası için hazırlandı. Biz; tarihin her sayfasına şanla, şerefle imzasını atmış büyük bir milletiz." dedi ve şöyle devam etti:

"Metanetliyizdir biz…Her zorlukla beraber bir kolaylık olduğuna iman ederiz. Merhametliyizdir… Güçlünün değil; haklının, mazlumun yanında durur; darda olanın yardımına koşarız.

REKLAM advertisement1

Yüreğimiz, vatan aşkıyla çarpar bizim. Şehitler tepesini boş bırakmayız. Amma!… İhaneti de, hainlerin arkasında duranları da asla affetmeyiz! İşte o hainlerin karşısında sıradağlar gibi duran kahramanlarımdan biri de polisimiz Halit Gürsel'di. Halit henüz 27'sindeydi. Diyarbakırlıydı. 8 kardeşin en büyüğüydü.

O ihanet gecesinde şehitler yurdu Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığındaydı. Hainlerin bombasıyla şehadete erdi. İşte bu belgeselimiz Halit Gürsel ve şehitlerimizin aziz hatırası için hazırlandı. Vatanımız uğruna şehadete eren kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Makamları ali olsun."

REKLAM “Belgeselimiz Halit Gürsel ve şehitlerimizin aziz hatırası için hazırlandı”



Biz; tarihin her sayfasına şanla, şerefle imzasını atmış büyük bir milletiz🇹🇷



Metanetliyizdir biz…

‘’Her zorlukla beraber bir kolaylık olduğuna iman ederiz.’’



Merhametliyizdir…

Güçlünün değil;… pic.twitter.com/XBtqDr3LcW — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 15, 2025