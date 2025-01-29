Bakan Yerlikaya: 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz ülkesine döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda '2025 Yılı Göç Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Yerlikaya, yasal olarak Türkiye'de kalan toplam 4 milyon 121 bin 663 yabancı uyruklu kişi bulunduğunu belirterek, "Bunların 2 milyon 865 bin 430'unu Suriyeliler, 1 milyon 66 bin 13'ünü ikamet izni olan yabancılar ve 190 bin 220'sini uluslararası koruma altındakiler oluşturuyor. İçişleri Bakanlığı olarak göçün her boyutunu, bütüncül ve stratejik bir bakış açısıyla yönetiyoruz. Gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz ki Türkiye, göç yönetiminde dünyaya model bir ülkedir. Göç yönetiminde temel ilkemiz, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerimize bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayıştır. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı, yarattığı büyük acıların yanı sıra, göç yönetiminde büyük bir sınavdı. Ülkemize sığınan milyonlarca Suriyeli kardeşimize kucak açtık. En zor zamanlarında, en karanlık günlerinde onlara umut ışığı olduk. Medeniyet değerlerimizden aldığımız ilhamla insanlık onurunu korumanın ne demek olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Zorluklar ne kadar büyük olursa olsun, acılar ne kadar derin olursa olsun, adaleti, merhameti, insani değerleri vicdanın pusulası yaptık" dedi.

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"TARİHİN DOĞRU TARAFINDA YER ALDIK"

8 Aralık 2024 tarihinin, bir dönemin bitişi, yeni bir dönemin de başlangıcı olduğuna işaret eden Yerlikaya, "61 yıllık Baas rejimi çöktü, Esed ülkesinden kaçtı, Suriye'deki zulüm tarihin karanlık sayfalarındaki yerini aldı. Bizimse vicdanımız rahat, başımız dikti; çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zalimin karşısında, mazlumun yanında durduk, tarihin doğru tarafında yer aldık. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler hız kazandı. 9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndü. 2017 yılından bu yanaysa 821 bin 579 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı. Geri dönüşlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi, sürecin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için gerekli destekleri sağlamayı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"142 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ" 2024 yılında 142 bin 536 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini belirten Yerlikaya, "Göçmen kaçakçılığına yönelik 7 bin 871 operasyonda 5 bin 164 şahıs tutuklandı. Türkiye'de ve dünyada ilk olma özelliği taşıyan yeni birimleri hayata geçirerek, hızlı ve etkin bir sınır dışı mekanizması kurduk. Halihazırda 81 ilimizde 270 mobil göç aracımız bulunuyor. Mobil göç araçlarımızın faaliyete geçtiği Temmuz 2023 tarihinden 2024 yılsonuna kadar 2 milyon 647 bin 963 kişinin kimlik kontrolünü yaptık. Böylelikle 168 bin 91 yabancının düzensiz göçmen olduğunu tespit ettik. Uygulamanın başladığı ilk 3 ayda tespit edilen düzensiz göçmen oranı yüzde 74,5 iken, bugün bu oran yüzde 2,8'e düştü. İnovatif bir yaklaşımla geliştirdiğimiz bu araçlar sayesinde düzensiz göçle mücadelemiz büyük bir ivme kazandı. Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki bu uygulamamız kesintisiz bir şekilde sürmeye devam edecektir. Düzensiz göçle mücadeledeki temel hedefimiz, ülkemize yönelik çekim gücü oluşmasına izin vermemektir" değerlendirmesinde bulundu. "ÜLKEMİZ, DÜZENSİZ GÖÇ ROTASI OLMAKTAN ÇIKTI" Sahayı sürekli izleyerek, bilimsel araştırmalara ve analizlere dayanarak proaktif bir şekilde göçü yönettiklerini vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu: "Yabancılar Genel Müdürlüğü bünyesinde Düzenli Göç İzleme ve Analiz Daire Başkanlığı'nı kurduk. Göç İdaresi Başkanlığı uzman personeli tarafından geliştirilen yerli ve milli teknolojileri kullanıyoruz. Bu kapsamda son olarak yapay zeka ve ileri teknoloji ürünü 'GöçBİL' uygulamasını, 'GöçNet' ile entegre ettik. Hem yabancıların kendi iş güvenlikleri hem de ülkemizin kamu düzeni, kamu sağlığı ve kamu güvenliği için kayıt dışı değil, kayıtlı istihdam büyük önem taşımaktadır. 2024 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığımız arasında sağlanan sistem entegrasyonu sayesinde, yabancıların kayıt dışı istihdamını engellemeye yönelik önemli adımlar attık. Ülkemizin uluslararası üniversite öğrencilerinin, nitelikli uzman iş gücü ve yabancı yatırımcılar için bir çekim merkezi olması hedefleri doğrultusunda düzenli göç alanında önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Ticaret, turizm, çalışma, bilim, sağlık ve eğitim gibi nedenlerle ülkemize yasal yollardan gelen ve Türkiye'ye katma değer sağlayacağını düşündüğümüz yabancıların ikamet izni başvurularında bürokratik süreçleri azaltıyoruz. Bu kapsamda ülkemizde eğitim görecek uluslararası öğrencilerin ikamet izinleri konusunda Göç İdaresi Başkanlığımız ile YÖK (Yükseköğretim Kurulu) arasında protokol imzaladık. Bu protokol sayesinde öğrenci ikamet izni dosyaları, üniversitelerin öğrenci işleri daire başkanlıkları tarafından hazırlanıyor ve İl Göç İdaresi Müdürlüklerimize teslim ediliyor. Yine Göç İdaresi Başkanlığımız ile Türkiye Noterler Birliği arasında imzalanan iş birliği protokolü sayesinde, ikamet izin başvuruları noterlikler tarafından da teslim alınabiliyor. Ayrıca ülkemize nitelikli göçmen çekmek amacıyla Tech Visa ve dijital göçebe vizesi oluşturduk. Vize ve ikamet izni süreçlerinde kolaylıklar sağladık. Yapılan tüm çalışmalar, uygulanan stratejiler sayesinde ülkemiz; düzensiz göç rotası olmaktan ve düzensiz göçe hedef olmaktan çıkmıştır."