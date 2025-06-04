Bakan Tunç'tan "10. Yargı Paketi" açıklaması

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile "Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Paketin kanunlaşma sürecinde emeği geçen TBMM Adalet Komisyonu başkan ve üyelerine, milletvekillerine, Bakanlık yetkililerine ve akademisyenlere teşekkür eden Tunç, şunları kaydetti:

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"Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik hedeflerin bir kısmını hayata geçiren bu yeni düzenlemelerin ülkemiz ve adalet sistemimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemine ulaşma vizyonuyla Strateji Belgesi'nde yer alan hedefleri kararlılıkla adım adım gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de Haberi Görüntüle