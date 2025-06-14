Bakan Tunç: İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı

Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

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İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımları yapan hesaplarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamu düzenini bozmaya yönelik bu tür provokatif içeriklere asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir.

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir.



Söz konusu paylaşımları yapan hesaplarla ilgili… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 13, 2025