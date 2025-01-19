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        Haberler Gündem Bakan Tekin'den Eslem Teker için başsağlığı mesajı

        Bakan Tekin'den sahipsiz köpeklerin saldırısında ölen Eslem Teker için başsağlığı mesajı

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 16:40 Güncelleme: 19.01.2025 - 16:40
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        Bakan Tekin'den Eslem Teker için başsağlığı mesajı
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        Bakan Tekin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Yüksekova'da boş bir arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eslem Teker'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

        Bakan Tekin, "Eğitim ailesi olarak hepimizi derinden üzen bu olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Eslem evladımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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