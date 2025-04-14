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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek'ten cari denge değerlendirmesi - Para Haberleri

        Bakan Şimşek'ten cari denge değerlendirmesi

        Hazine ve Maliye Bakanı "Azalan enerji fiyatlarının da etkisiyle bu yıl cari açığın OVP hedefimizden daha düşük gerçekleşmesini öngörüyoruz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 14:26 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:26
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        Şimşek'ten cari denge değerlendirmesi
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bgün açıklanan ödemeler dengesi verilerine ilişkin açıklamada bulundu.

        Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

        "Şubatta yıllık cari açık 12,8 milyar dolar, net altın hariç cari fazla ise 1,8 milyar dolar gerçekleşti. Azalan enerji fiyatlarının da etkisiyle bu yıl cari açığın OVP hedefimizden daha düşük gerçekleşmesini öngörüyoruz. Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını sağlayarak dış finansman ihtiyacını azaltmak suretiyle kaynaklarımızı ülkemizin refahını artırmak için kullanmaya devam edeceğiz.

        Küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerinin ülkemize etkisinin sınırlı kalması ve olası fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bu zorlu süreçte etkin ticaret diplomasimiz ve ihracatçılarımızın dinamizmi ile ülkemizin olumlu ayrışacağını değerlendiriyoruz."

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