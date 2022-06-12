Milyonlarca öğrencinin merak ettiği soru yanıtını buldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni yılın eğitim takvimini sosyal medya üzerinden duyurdu. Yarı yıl tatili tarihini de veren Özer'in açıklamalarını ve merak edilen soruların yanıtını sizler için derledik. İşte, 2022 - 2023 MEB ile eğitim takvimi...