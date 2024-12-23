Asgari ücret 4. toplantı tarihi belli oldu! Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı ne zaman?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı tarihi belli oldu. Son toplantıdan sonra Türk-İş, kendi asgari ücret teklifini açıkladı ve 29 bin 583 TL talep etti. Türk-İş Genel Başkanı Egün Atalay, "Bunu verirlerse imza atarız vermezlerse imza atmayız." dedi. Şimdi gözler, asgari ücret pazarlığındaki en kritik toplantıya döndü. Peki, asgari ücret 4. toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...
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Asgari ücret 4. toplantı tarihi açıklandı. İşçi kesimini temsil eden Türk-İş, 2025 asgari ücret için 29 bin 583 TL talebinde bulundu. Yapılacak 4. toplantı ile asgari ücretin belirlenmesi ve önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı ne zaman? İşte, detaylar...
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ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücret bu hafta içinde açıklanacak. Perşembe veya Cuma günü asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek." dedi.
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BU SON TOPLANTI MI OLACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 4 kez toplanıyor dolayısıyla bu toplantının son olması bekleniyor.
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TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİNİ AÇIKLADI!
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret için tekliflerini açıkladı.
Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda, işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ heyetinde yer alan basın mensubu Sezer Özseven’den, işçilerin talep ettiği en düşük ücret rakamının yer aldığı zarfı alarak, “Ben şimdi bu kararı burada açıyorum ve aynen okuyorum. ‘TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonuna önerimiz asgari ücretin yüzde 45 enflasyon oranı üzerine refah payı eklenerek zam yapılmasıdır. Yüzde 20 refah payı eklenmesi durumunda asgari ücret 29 bin 583 lira olmaktadır. Enflasyon üzerine refah parayı eklenmeden yapılacak zam yaşanabilir olmayacaktır’. İlk defa yanınızda açıyorum ve okuyorum. Durum bu.” diye konuştu.
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2025 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari ücretin 31 Aralık'a kadar tespit edilerek açıklanması gerekiyor. Komisyon geçen yıl ilk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştirmiş, 27 Aralık'ta asgari ücret açıklanmıştı. Asgari ücretin açıklanma tarihinin bu tarih içerisinde belli olması bekleniyor.
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MEVCUT ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
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