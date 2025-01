Bakan Göktaş: Türkiye'nin gücü kadınların gücü

AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılan Göktaş, salondakilerin talebi üzerine telefonla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Erdoğan'ın uçakta olduğunu ifade eden Göktaş, katılımcılara kendisinin selamını iletti.

Göktaş, Erdoğan'ın 23 yılda Türkiye'ye devrim niteliğinde yenilikler getirdiğini, atılımlar gerçekleştirdiğini dile getirerek, AK Parti'li kadınların da gece gündüz demeden çalışarak partilerine ivme kattığını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜ KADINLARIN GÜCÜ"

Kadınların katkılarıyla istikrarlı büyük Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, "Kadınlar her zaman bu davanın ilk sıralarında yer aldı. Gece gündüz demeden çalıştınız. Gece gündüz demeden, kar kış demeden, her daim, ailenizi de ihmal etmediniz, davanızı da ihmal etmediniz. Sen, ben demeden bu davada el birliğiyle yürümeye devam ettik. Milletimiz her daim 'Yaparsa AK Parti yapar' dedi ve çok şükür ki gerçekten Kocaeli'de de eser ve hizmet siyasetini görüyoruz. Belediye başkanlarımız Kocaeli'nin adeta çehresini değiştirdi. Burada da çok farklı standarda gelmiş. Sanayileşmenin merkezi dedik ama bakıyorum ki kadın kolları aile konusunda da çok önemli çalışmalar gerçekleştirmiş." diye konuştu.

"AİLE VE GENÇLİK FONUNA TÜRKİYE GENELİNDEKİ BAŞVURU SAYIMIZ 15 BİN 30"

Göktaş, bu kutlu davada aynı heyecanla yürümeye devam edeceklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi Türkiye'nin gücünün kadınların gücü olduğunu ifade etti.

Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, hep beraber "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine kararlılıkla yürümeye devam edeceklerinin altını çizen Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiklerini anımsattı.

Göktaş, bu kapsamda Türkiye genelinde 15 bin 30 genç çiftin Aile ve Gençlik Fonu'na başvurduğunu dile getirerek, fona Kocaeli'den de 564 başvuru yapıldığını bildirdi.

Bu yılı Aile Yılı ilan etmelerinin çok farklı sebepleri olduğunu belirten Göktaş, şöyle devam etti:

"Özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi korumaya yönelik çok önemli adımlar atıyoruz. Nüfus politikalarımıza yönelik, genç ve dinamik nüfus yapımızı korumaya yönelik de önemli adımlar atıyoruz. Fakat bizler 'Aile' dedikçe birileri rahatsız oluyor. Kadınların emeği olmadan hiçbir şey olmaz.

Kadınlar Meclise giremiyordu, üniversiteye giremiyordu. Eğitim, çalışma, bütün bu haklar ellerinden alınmıştı. Cumhurbaşkanı'mız geldi ve bu büyük ayrımcılık sona erdi. Artık bugün Türkiye'de bütün kadınlar tam ve eşittir. Biz kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle yaşlısıyla ailenin her ferdini güçlendirmek istiyoruz. Sağlıklı nesiller oluşturabilmemiz için sağlıklı aileleri korumak zorundayız. Bugün kadınlar güçlüyse, hakları korunuyorsa o ailede çocuklar sevgi dolu ortamlarda büyür. Kadınlar güçlüyse çocuklar geleceğe güvenle bakar. Biz her daim bütün kadınların eşit hak ve fırsatlardan faydalanmalarını istiyoruz." Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde vesayet ve yasakların kaldırıldığını dile getirerek, kendilerinin her daim "güçlü kadın, güçlü Türkiye" dediklerini söyledi. Çocukları her türlü risk ve tehlikeden koruyacaklarını vurgulayan Göktaş, "Dijital mecralarda maalesef çocuklarımızı filtreleyemiyoruz. Çocuklarımız çok farklı içeriklere maruz kalıyor. Aileler diyor ki 'Biz bunlara karşı nasıl mücadele edebiliriz?' Biz bu konuda da tam Bakanlığımızın merkezinde Aile Eylem Planı oluşturduk. Dijitalleşme sürecinde de ailenin korunması ve güçlendirilmesi, dijital içeriklerle mücadele edilmesi, özellikle zararlı içeriklerle, çünkü gerçekten bazı içeriklere biz bile bakamayız. O kadar tehlikeli. Ehliyet için yaş sınırı var fakat dijital mecrayı kullanmak için yaş sınırı yok. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de aileyi korumak ve güçlendirmek adına çok önemli çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı. Programa, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu ve Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve partililer katıldı. Tek listeyle gidilen seçimde Yasemin Özdemir, kadın kolları başkanlığına yeniden seçildi.