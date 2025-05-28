Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan ziyareti kapsamında Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edilecek. Fidan, Dışişleri Bakanı Sybiha ve Savunma Bakanı Umerov ile de ikili görüşmelerde bulunacak.

İKİLİ İLİŞKİLER VE ATEŞKES ELE ALINACAK

REKLAM advertisement1

Ziyarette ikili ilişkiler, Rusya ile devam eden savaşta gelinen aşama, Karadeniz’de seyrüsefer emniyetinin sağlanması konuları ele alınacak. Fidan, hafta içerisinde savaşın diğer tarafı olan Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirmiş, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmüştü. Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında uzun zaman sonra yapılan ilk görüşmenin adresi yeniden İstanbul olmuş, taraflar 16 Mayıs 2025 tarihinde Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyaret kapsamında ayrıca, Kırım Tatarlarının Milli Lideri Olan Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov başta olmak üzere kırım tatarı ve Gagauz Türk temsilcileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.