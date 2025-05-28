Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Bakan Fidan Ukrayna'ya gidiyor: Zelenski ile görüşecek | Dış Haberler

        Bakan Fidan Ukrayna'ya gidiyor: Zelenskiy ile görüşecek

        Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için aktif diplomatik temas trafiğine devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyaretinin ardından yarın Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 28.05.2025 - 14:16 Güncelleme: 28.05.2025 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan Zelenskiy ile görüşecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan ziyareti kapsamında Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edilecek. Fidan, Dışişleri Bakanı Sybiha ve Savunma Bakanı Umerov ile de ikili görüşmelerde bulunacak.

        İKİLİ İLİŞKİLER VE ATEŞKES ELE ALINACAK

        Ziyarette ikili ilişkiler, Rusya ile devam eden savaşta gelinen aşama, Karadeniz’de seyrüsefer emniyetinin sağlanması konuları ele alınacak. Fidan, hafta içerisinde savaşın diğer tarafı olan Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirmiş, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmüştü. Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında uzun zaman sonra yapılan ilk görüşmenin adresi yeniden İstanbul olmuş, taraflar 16 Mayıs 2025 tarihinde Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir araya gelmişti.

        Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyaret kapsamında ayrıca, Kırım Tatarlarının Milli Lideri Olan Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov başta olmak üzere kırım tatarı ve Gagauz Türk temsilcileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        Kremlin'den Trump'a: Minnettarız
        Kremlin'den Trump'a: Minnettarız
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        "Neresi kötü anlamadım?"
        "Neresi kötü anlamadım?"
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Habertürk Anasayfa