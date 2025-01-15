Bakan Fidan Suriye heyeti ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın; Suriye heyeti ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Bakanlığımızda 3+3 formatında yapılan toplantıya, iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının yanısıra, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'deki Yeni Yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye'deki Yeni Yönetimin İstihbarat Başkanı Enes Hattab da katıldı." ifadelerine yer verildi.

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Bakanımız @HakanFidan Suriye’deki Yeni Yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü.



Bakanlığımızda 3+3 formatında yapılan toplantıya, iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının yanısıra, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'deki… pic.twitter.com/IV50HNvsTz — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 15, 2025