Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Vladimir Putin ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Putin, Rusya'ya ziyarette bulunan Fidan'ı kabul etti.
Yerel saatle 19.30'da başlayan görüşme sona erdi.
Görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
MEDİNSKİY İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy'i Rusya'nın başkenti Moskova'da kabul etti.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Medinskiy ile Moskova'da görüştü.