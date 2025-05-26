Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Bakan Fidan Putin ile görüşüyor | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Vladimir Putin ile bir araya geldi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.05.2025 - 19:45 Güncelleme: 26.05.2025 - 21:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan Putin ile görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.

        ​​​​​​​Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Putin, Rusya'ya ziyarette bulunan Fidan'ı kabul etti.

        Yerel saatle 19.30'da başlayan görüşme sona erdi.

        Görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

        MEDİNSKİY İLE GÖRÜŞTÜ

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy'i Rusya'nın başkenti Moskova'da kabul etti.

        Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Medinskiy ile Moskova'da görüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Liverpool'da araç kalabalığın arasına daldı
        Liverpool'da araç kalabalığın arasına daldı
        Bakan Fidan Putin ile görüştü
        Bakan Fidan Putin ile görüştü
        İşte canlı anlatım ve istatistikler
        İşte canlı anlatım ve istatistikler
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Almanya menzil kısıtlamasını kaldırdı
        Almanya menzil kısıtlamasını kaldırdı
        Zehra Kınık hakkında karar
        Zehra Kınık hakkında karar
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı
        4.dalgada ifadeler ortaya çıkıyor
        4.dalgada ifadeler ortaya çıkıyor
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Avrupa'nın en büyüğü yurda döndü!
        Avrupa'nın en büyüğü yurda döndü!
        Gazze'de ateşkes sağlanamadı: Hamas kabul ederken İsrail reddetti
        Gazze'de ateşkes sağlanamadı: Hamas kabul ederken İsrail reddetti
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Habertürk Anasayfa