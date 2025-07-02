Bakan Fidan Hamas heyetiyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş başkanlığındaki Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya gelerek, bölgede son dönemde yaşanan gerginliklerin Gazze'deki soykırımı unutturmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Derviş ve beraberindeki heyetle görüştü.

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Görüşmede ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ve Gazze’deki insani durum ele alındı.

Bakan Fidan, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'deki katliamın durdurulması ve insani yardımların bir an evvel ulaştırılması olduğunu dile getirerek, bölgede son dönemde yaşanan gerginliklerin Gazze'de yaşanan soykırımı unutturmasına izin verilmeyeceğini kaydetti.

Filistin’in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’üyle bir bütün olduğunu vurgulayan Fidan, Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar Türkiye’nin Filistinlilerin davasını güçlü biçimde savunmaya ve desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.