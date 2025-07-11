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        Haberler Dünya Bakan Fidan: Çok önemli bir adım atılmıştır | Dış Haberler

        Bakan Fidan: Çok önemli bir adım atılmıştır

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK terör örgütü üyelerinin bir kısmının silah bırakmasına ilişkin açıklamada bulunurken "Bugün, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 18:39 Güncelleme: 11.07.2025 - 18:39
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        Bakan Fidan: Çok önemli bir adım atılmıştır
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK terör örgütü üyelerinden bir kısmının silah bırakmasına ilişkin açıklamada bulundu.

        Açıklamasını X hesabı üzerinden yapan Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

        "Bugün, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır.

        Bu hayırlı gelişmenin, terörün kalıcı biçimde ortadan kalkmasını sağlayacak bir sürece evrilmesi milletimizin ortak temennisidir.

        Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir liderlik sergilemiş ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yle beraber güçlü ve kararlı bir irade ortaya koymuşlardır.

        Bu iradeyi hayata geçirmek için çaba gösteren tüm devlet yetkililerimizi kutluyorum.

        KCK bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz."

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