Bakan Ersoy açılışını yaptı... İstanbul, Fetih ve Mekân sergisi AKM'de açıldı

Bakan Ersoy açılışını yaptı... İstanbul, Fetih ve Mekân sergisi AKM'de açıldı

Fatih Sultan Mehmet’in dehasını, fethin stratejisini ve hoşgörü anlayışını sanatla anlatan İstanbul, Fetih ve Mekân sergisi AKM’de sanatseverlerle buluştu.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihî bir dönüm noktası olan fethi sanatın diliyle yeniden yorumlayan serginin açılışını yaptı.

İstanbul’un fethinin 572’nci yıl dönümüne özel olarak hazırlanan sergi, geçmişin izlerini bugüne taşıyan eserleri ve özgün kurgusuyla dikkat çekiyor.

Atatürk Kültür Merkezi’nin büyüleyici atmosferinde ziyaretçilerine tarihsel bir yolculuk vadeden sergi, fethin anlamını geçmişle bugün arasında kurulan estetik bir köprüyle yeniden hissettiriyor.

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TARİHTEN SANATA UZANAN ESTETİK BİR ANLATI

İstanbul, Fetih ve Mekân sergisi, İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğu tarafından düzenlenecek İstanbul, Fetih, Mekân ve Müzik konserinin ön etkinliği olarak kurgulandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan etkinlik, 29 Mayıs–9 Haziran tarihleri arasında AKM Tiyatro Salonu Fuaye alanında sanatseverlerle buluşacak.

Sergide, Doğu’nun ve Batı’nın Efendisi Fatih Sultan Mehmet’in eğitim hayatından büyük fethin titizlikle yürütülen hazırlıklarına, kuşatmanın dâhiyane stratejisinden Osmanlı’nın cihan imparatorluğuna dönüşümüne kadar pek çok başlık sanatın diliyle aktarılıyor. Fatih Sultan Mehmet yalnızca haşmetli bir hükümdar olarak değil, aynı zamanda Peygamber müjdesine mazhar olan muzaffer bir komutan, yeni bir çağın mimarı, bir medeniyetin kurucusu, birlikte yaşama ve hoşgörü kültürünün güçlü teminatı olarak sanatın rehberliğinde günümüzle buluşturuluyor.