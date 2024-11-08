Bakan Ersoy, '21. Yüzyılda Türkiye’nin Kültür Seferberliği' kitabının tanıtım programında konuştu

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'ndaki etkinliğe Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un yanı sıra kültür sanat camiasından çok sayıda ilgili katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin insanlık tarihine ışık tutan medeniyetlerin beşiği olmanın gururunu yaşadığına dikkati çekerek, "Ülkemiz bu mirasın izinde, geleceğe dair sağlam adımlarla ilerlemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Türkiye'miz her alanda başarılara imza atarken kuruluşundan bu yana tüm AK Parti hükümetleri, geniş bir yelpazede Türkiye'nin kültürel mirasını yeniden ihya etmiştir" dedi.

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Göreve geldiği 2018'den bu yana kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi ve tüm dünyaya tanıtılması noktasında kararlı adımları hayata geçirdiklerini ifade eden Ersoy, şunları kaydetti: REKLAM "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yürüttüğümüz projelerle, kültürel mirasımızı yalnızca korumakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası alanda daha görünür hale getirmek için çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki müzeler, arkeolojik kazılar, restorasyon projeleri ve sanat etkinlikleri ile medeniyetimizi maziden atiye ulaştırıyoruz. Bu kadim topraklara ait eserleri dünyanın neresinde olursa olsun gidip alıyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde eğer Türkiye'ye ait bir eser sahibiyseniz artık biliyorlar ki; 'Türkiye, bunu gelip sizden alacak'."

8 BİN ESER TÜRKİYE'YE GERİ GETİRİLDİ Bakan Ersoy, 2018'den bu yana yaklaşık 8 bin eseri Türkiye'ye geri getirdiklerinin altını çizerek, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı hizmet veren kütüphane sayısının ise 1296'ya ulaştığını söyledi. Türkiye'nin kültürel mirasını Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Geçici Miras listesine kaydettirdiklerine işaret eden Ersoy, "Ne mutlu bizlere ki 2018 yılı da dahil olmak üzere, 4 alanımız listeye dahil edildi. Ülkemiz, çabalarımızın bir karşılığı olarak UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'nde 30'a ulaşan kültürel değeriyle en çok unsur kaydettiren ikinci ülke haline geldi" ifadelerini kullandı.

Soldan sağa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Davut Gül TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ 20 ŞEHRE YAYILACAK Mehmet Nuri Ersoy, vatandaşların kültür ve sanata erişimini kolaylaştırmak için Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni başlattıklarını belirterek, bu sene 16 şehirde gerçekleştirilen festivalin, seneye 20 şehre yayılacağını dile getirerek "Gelecek sene ise Türkiye Kültür Yolu Festivalleri rotasına Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri olmak üzere 4 ilimizi de dahil ederek yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Anadolu'nun dört bir yanında yürütülen çalışmalarla, sadece geçmişin izlerini değil, geleceğin kültür dokusunu da inşa etiklerine vurgu yapan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehirlerimizi kültürel merkezlere dönüştürerek, kültür rotaları, müzeler, kütüphaneler ve festivallerle her bir şehrimizi bu yolculuğun bir parçası haline getiriyoruz. Ülkemizin kültürel zenginliğini yansıtmak ve insanımıza ait bu değerleri yaşatmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Yenilikçi kültür projelerimizle kültürel mirasın sadece korunmasını değil, aynı zamanda üreten, ilham veren ve dünya ile paylaşılacak bir değere dönüşmesini sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle, Türkiye'nin kültür ve sanat alanında sahip olduğu potansiyeli en üst düzeye taşıma kararlılığımızı bir kez daha ifade etmekten gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başladığımız bu kültür seferberliğinde, daha güçlü ve kökleri daha derin bir kültürel miras inşa edeceğimize olan inancımız tamdır."

Bakan Ersoy, İletişim Başkanlığı öncülüğünde hazırlanan kitabın, Türkiye'nin kültürel değerlerini, zengin mirasını ve sahip olduğu potansiyeli gözler önüne seren bir rehber niteliği taşıdığına işaret ederek, "Bu adımla ayrıca geçmiş izlerini taşıyan, kökleri derinlere uzanan kültürümüzü, modern dünyanın gereklilikleriyle buluşturarak, 21. yüzyılın Türkiye’sine katkıda bulunmayı da hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Kültürel mirasa sahip çıkmanın hikayesini anlatan Kaçış Yok sergisinin de bugün ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu kaydeden Ersoy, "Kültür varlıklarımızı korumak için Bakanlığımızın ilgili birimleri başta olmak üzere, Türkiye'mizin tüm birimlerinin azmini ve hikayesini sizlerle paylaşıyoruz. Benim sizlerden ricam sergimizi dikkatle ziyaret etmeniz olacaktır" diye konuştu.

Ersoy, açılış konuşmaları öncesi, AKM Tiyatro Salonu Fuaye Alanı'nda açılan Kaçış Yok! sergisini gezerek bilgi aldı.