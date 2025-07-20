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        Haberler Magazin Bakan Ersoy: 19 Temmuz’da zirveye bir adım daha yaklaştık

        Bakan Ersoy: 19 Temmuz’da zirveye bir adım daha yaklaştık

        Antalya, temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısında yeni bir rekora daha imza attı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı açıklamaya göre; 19 Temmuz 2025 tarihinde Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından toplam 102.006 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye giriş yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 15:16 Güncelleme: 20.07.2025 - 15:27
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        Temmuz rekoru kırıldı
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        Antalya, temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısında yeni bir rekora daha imza attı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yaptığı açıklamaya göre, 19 Temmuz 2025 tarihinde Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından toplam 102.006 yabancı ziyaretçi Türkiye’ye giriş yaptı. Bu sayı, Temmuz ayları içinde bugüne dek kaydedilmiş en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti.

        Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

        "ANTALYA TEMMUZDA REKORA DOYMUYOR"

        19 Temmuz 2025 tarihinde Antalya ve Gazipaşa havalimanlarımızdan 102.006 yabancı ziyaretçi girişi gerçekleşti. Bu rakam, temmuz aylarında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak tarihe geçti.

        11 Temmuz’da 100.681 yabancı ziyaretçiyle başlayan artış ivmesi, 19 Temmuz’da zirveye taşındı. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında kırılan 102.755 kişilik tüm zamanların rekoruna ise bir adım daha yaklaştık.

        1 Ocak – 19 Temmuz tarihleri arasında Antalya’ya hava yoluyla gelen ziyaretçi sayısı ise 7 milyon 874 bin 687’ye ulaştı. Antalya; güneşi, denizi, tarihî, eşsiz doğası ve güçlü turizm altyapısıyla sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da göz bebeği olmaya devam ediyor.

        'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla turizmde yakaladığımız bu başarıda emeği olan tüm sektör paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

        GÜNLÜK ZİYARETÇİ GİRİŞİNDE ZİRVEYE BİR ADIM KALDI

        Bakanlık verilerine göre, 19 Temmuz’da kaydedilen 102 bin 6 kişilik giriş, yalnızca Temmuz ayları için değil, yıl genelinde de rekor seviyeye yaklaştı. 2024 yılının Ağustos ayında kırılan 102 bin 755 kişilik tüm zamanların rekoru, bu yeni verilerle neredeyse eşitlenmiş oldu.

        7.8 MİLYON TURİSTİ AŞTI

        2025 yılı başından 19 Temmuz’a kadar geçen sürede Antalya’ya hava yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 7 milyon 874 bin 687 olarak kaydedildi.

        'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda atılan adımlar ve turizm sektörünün koordineli çalışmaları, ülkenin küresel turizmdeki konumunu istikrarlı biçimde yukarı taşıyor.

        Antalya, yalnızca tarihî ve doğal güzellikleriyle değil; aynı zamanda rekabetçi yapısıyla da Türkiye’yi dünya turizminin zirvesine taşıyan lokomotif kent olmaya devam ediyor.

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        #turizm
        #Antalya
        #turist
        #rekor

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