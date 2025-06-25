Bakan Bak'tan Fenerbahçe Beko'ya tebrik!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Sarı Lacivertliler için tebrik mesajı yayımladı.

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Bakan Bak tebrik mesajında, “Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanan Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde rakibini dördüncü kez mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko’yu tebrik ediyorum. Büyük çekişme ve heyecana sahne olan final serisinde mücadele eden Beşiktaş Fibabanka’yı da performansından dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.