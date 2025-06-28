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        Haberler Spor Futbol Bakan Bak ve Erdoğan'dan Bursaspor'a ziyaret - Futbol Haberleri

        Bakan Bak ve Erdoğan'dan Bursaspor'a ziyaret

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Başkan Enes Çelik ile bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 19:29 Güncelleme: 28.06.2025 - 19:29
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        Bakan Bak ve Erdoğan'dan Bursaspor'a ziyaret!
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Bursaspor kulübünü ziyaret ederek yeşil-beyazlı camiaya destek mesajları verdi.

        Ziyarette Bursaspor Başkanı Enes Çelik, altyapıya verdikleri destekten dolayı Gençlik ve Spor Bakanı’na teşekkür etti. Vakıfköy’ün Türk futbolu için taşıdığı öneme vurgu yapan Çelik, tesislere yapılan katkıların altını çizdi.

        Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "Bursaspor Kulübü olarak çok kıymetli misafirlerimizi ağırlıyoruz. Sene başından beri desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a Vakıfköy’le ilgili katkıları için tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

        BAKAN BAK: BURSASPOR, SÜPER LİG'E YAKIŞIYOR

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bursaspor'u şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyoruz ama hızlıca yükselmesini arzu ediyoruz. Süper Lig, Bursaspor’u hasretle bekliyor. Taraftarın coşkusu ve kombinelere olan ilgisi çok değerli. Kulübe gereken desteği verdik. Bursaspor, Türk sporuna çok değerli sporcular yetiştirdi. Altyapısı çok güçlü bir takım. Genç başkan ve yönetimin heyecanı, kulübü daha da yukarıya taşıyacaktır. Bursaspor'u, Süper Lig'de başarılarla beraber istiyoruz" diye konuştu.

        Öte yandan Bilal Erdoğan, ziyarette kulübe kombine desteğiyle katkı sundu.

        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Oğullarımdan biri Bursaspor’u çok beğeniyor. Onun için bir kombine aldım. Kulübü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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