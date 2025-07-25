Bakan Bak, temel atma törenine katıldı!

Bakan Bak'ın yanı sıra, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı da törende yer aldı.

Osman Aşkın Bak, burada yaptığı konuşmada, Eskişehir'deki orman yangınlarından dolayı üzgün olduğunu dile getirerek, "Orman yangınlarında şehit olanları rahmetle anıyorum. Özellikle yaz aylarında ormanlarda piknik yapmamalı ve ateş yakmamalıyız. Cam ve pet şişe gibi çöpleri ormana atmamalıyız. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) olarak orman temizlikleri yaptık. Bunları da sürdüreceğiz." dedi.

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Türkiye'de spor alanında büyük devrimler gerçekleştiğini belirten Bakan Bak, "Modern stadyumlarla, kapalı yüzme havuzlarıyla ve spor salonlarıyla ülkeye büyük yatırımlar yapılıyor. Bütün şehirlerimizde bu yatırımlara devam ediyoruz. Sultangazi de bizim için önemli. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, bu proje için bize gelmişti. Biz de seve seve yardımcı olacağımızı söylemiştik. Burayı kısa sürede tamamlayacağız. Buradaki çocukları görünce heyecanlandım. Buradaki çocuklarımıza yakışacak bir tesis olacak. Burada yarı olimpik havuzumuz olacak. Çok amaçlı salonlarımız da olacak." diye konuştu.

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"SPORUN BİRLEŞTİRİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ" Çocukları spora yöneltmeyi amaçladıklarını vurgulayan Bakan Bak, "Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanıyoruz. Bu nedenle bu tarz tesislerin çoğalmasını istiyoruz. Sultangazi'de büyük yatırımlar yapılıyor. Sultangazi'nin gençlerine her şey yakışır. Başkanımızın da talebi doğrultusunda buraya bir tesis daha yapacağız. Bu tesis, güzel bir spor salonu olacak. 1500 kişilik bir salon olacak. Sultangazi'ye hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Uyuşturucuyla mücadelenin önemine vurgu yapan Bakan Bak, şunları kaydetti: "Gençlerin spor yapmasını istiyoruz. Bir evde uyuşturucu kullanan bir çocuğu düşünün. Çevresine verdiği rahatsızlıkları düşünün. Annesine ve babasına uyuşturucu parası için saldırıyor. Çevresine zarar veriyor. Bir de spor yapan bir çocuk düşünün. Madalyaları var. Herkes onu izliyor ve ona destek oluyor. Bu nedenle herkesi spor tesislerine bekliyorum. Bizim milli teknolojiyi bilen, yapay zekayı kavrayan, gelecekte büyük ve güçlü Türkiye için çalışacak gençlere ihtiyacımız var. Bu ülkeyi seven gençlere ihtiyacımız var. Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Gazze'de ağlayan çocuklara biz destek olmalıyız. Onları unutmamalıyız. Bu yüzden güçlü, eğitimli ve başarılı olmalıyız." Bu sene üniversiteyi kazanan gençlere de seslenen Bakan Bak, "Bizim yaklaşık 1 milyon kişilik kapasiteye sahip yurtlarımız var. Buraya gençlerimizi bekliyoruz. Burada sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretsiz. Kiramız da 700 lira. Gençlerimizin barınma ihtiyacını karşılamak için hazırız. Cumhurbaşkanımız da bunun için bize talimat verdi. Her şey Türkiye için." şeklinde konuştu.

DURSUN: 2 BİN 400 LİSANSLI SPORCUMUZ VAR Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da Sultangazi'yi daha yaşanabilir bir hale getirmek istediklerini belirtti. Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılarından bahseden Dursun, "Sporda çok güçlüyüz. Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, bütün spor kulüplerinden çok daha fazla lisanslı sporcuya sahip. 2 bin 400 lisanslı sporcuyla Türkiye'nin her yerinde müsabakalara çıkıyoruz. Avrupa'da şampiyonalara giden sporcularımız var. 2 bin 400 lisanslı sporcuyla en güçlü spor kulübüyüz. Sultangazi, genç bir ilçe. Bizim, gençlere daha fazla hizmet vermemiz lazım." dedi.