Bakan Bak'tan Ahmet Çelik'e tebrik!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 99. Gazi Koşusu'nu kazanan "Cutha" isimli safkanla jokey Ahmet Çelik ve at sahibi Hulusi Çil oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ahmet Çelik ve Hulusi Çil için tebrik mesajı yayımladı.

REKLAM advertisement1

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'nun 99'uncusunu Hulusi Çil’in sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı ‘Cutha’ isimli safkan kazandı. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen ve büyük heyecana sahne olan Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Ahmet Çelik ve atın sahibi Hulusi Çil’i kutluyorum."