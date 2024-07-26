Bakan Bak, Pariste milli yüzücü ve okçuları ziyaret etti - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

Bakan Bak, Pariste milli yüzücü ve okçuları ziyaret etti - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

REKLAM advertisement1

Paris 2024 Olimpiyatları için Fransa'nın başkentine gelen Bakan Osman Aşkın Bak, sabah erken saatlerde La Defense Arena'da antrenman yapan yüzücüleri ziyaret etti.

İdman öncesi sporculara başarı dileyen Bakan Bak, bir müddet çalışmaları takip ettikten sonra okçuların antrenmanına geçti.

Les Invalides'te ise milli okçularla bir araya gelen Bakan Bak, burada da sporcularla bir müddet sohbet edip, antrenmanı izledi.