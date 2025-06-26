Bahreyn telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Bahreyn'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

BAHREYN TELEFON KODU

Bahreyn’in uluslararası telefon kodu +973 şeklindedir ve bu kod, ülke dışından yapılan aramalarda Bahreyn’deki bir numaraya ulaşabilmek için kullanılır. Bu numaralandırma, Bahreyn’in küresel telekomünikasyon ağındaki yerini tanımlar ve ülkeye özgü olarak ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) tarafından belirlenmiştir. Bahreyn telefon sisteminde sabit hatlar ve mobil hatlar için farklı numara başlangıçları kullanılsa da, tüm numaralar dokuz hanelidir ve alan kodu kullanılmaz. Yani, şehir ya da bölge ayrımı yapılmaksızın doğrudan numara çevrilir.

REKLAM advertisement1

Türkiye’den Bahreyn’deki bir cep telefonu aranmak istendiğinde önce +973, ardından yerel cep telefonu numarası tuşlanır. Bahreyn içinde yapılan aramalarda ise bu ülke kodunun kullanılması gerekmez. Ülkede mobil iletişim hizmet sağlayıcılar aracılığıyla verilen numaralar belirli rakamlarla başlar. Bu sistem, hem yerel hem de uluslararası iletişimde sadeleştirilmiş bir yapı sunar. Özellikle ticari, diplomatik ve turistik iletişimlerde telefon kodunun doğru kullanılması, aramaların başarılı şekilde karşı tarafa ulaşmasını sağlar. Bahreyn’in küçük yüzölçümü ve merkezi yapısı, telefon kodu sistemini daha kolay ve sabit hale getirmiştir.

REKLAM BAHREYN PARA BİRİMİ Bahreyn’in resmi para birimi Bahreyn Dinarıdır ve uluslararası kodu BHD olarak tanımlanır. 1 Bahreyn Dinarı, 1000 fils’e bölünerek alt birimlere ayrılır; bu yönüyle birçok para biriminden farklı bir yapıya sahiptir. Banknotlar 0,5, 1, 5, 10 ve 20 dinar olarak dolaşımdayken, madeni paralar 5, 10, 25, 50 ve 100 fils şeklinde kullanılır. Bahreyn Dinarı, dünyadaki en yüksek değere sahip para birimlerinden biri olarak kabul edilir ve Amerikan Doları karşısında sabitlenmiş kura sahiptir; yaklaşık olarak 1 BHD, 2.65 USD civarında işlem görür. Bu durum, ülkedeki fiyat dengesini ve dış ticaret işlemlerini doğrudan etkiler. Bahreyn Merkez Bankası, para politikalarını yönetmekle sorumludur ve döviz rezervlerini bu sabit kur rejimi doğrultusunda düzenler. Bahreyn’de yerel para birimi, tüm kamu kurumlarında, özel sektörde ve günlük ticarette zorunlu ödeme aracıdır. Turistik bölgelerde Amerikan Doları da zaman zaman kabul edilse de, resmi işlemlerde yalnızca Bahreyn Dinarı geçerlidir. Para birimi üzerinde ülkenin kültürel mirasını ve ekonomik gelişmişliğini yansıtan semboller ve motifler yer alır. Ekonomisi büyük ölçüde finans, petrol ve hizmet sektörüne dayanan Bahreyn’de, dinarın istikrarlı yapısı, yatırım ortamına da güven kazandıran önemli bir unsurdur.

REKLAM BAHREYN PLAKA KODU Bahreyn’de kullanılan araç plakaları, ülkenin küçük ve merkezi yapısına uygun olarak sade ve standart bir sistemle düzenlenmiştir. Araç plakalarında doğrudan bir şehir ya da bölge kodu kullanılmaz; bunun yerine plakanın sol üst ya da alt kısmında “BAHRAIN” ifadesi yer alır ve bu ibare Arap alfabesiyle birlikte Latin harfleriyle de yazılmış olabilir. Plaka numaraları genellikle siyah zemin üzerine beyaz rakamlarla işlenir, ancak kullanım amacına göre farklı renk varyasyonları da uygulanır. Örneğin, kamu kurumlarına ait araçlar kırmızı, diplomatik plakalar ise mavi ya da yeşil zemin üzerine beyaz harf ve rakamlarla tanımlanır. Bahreyn’deki plaka sistemi, numerik bir düzende ilerler ve her araç, sıralı olarak verilen numarayla kayıt altına alınır. Özel plakalar ya da prestijli numaralar, belirli ücret karşılığında açık artırma ya da başvuru sistemiyle alınabilir. Aracın plakasında yalnızca numara yer aldığı için herhangi bir bölgesel tanımlayıcı kullanılmaz; bu durum, ülkenin coğrafi yapısının küçük ve yönetiminin merkezi olmasından kaynaklanır.

REKLAM Trafik kontrolleri, kamera sistemleri ve resmi kayıt işlemleri bu plaka numaraları üzerinden yürütülür. Bahreyn’de plaka uygulamaları, Körfez ülkeleriyle benzerlik gösterse de sadeleştirilmiş yapısı ve görsel standardizasyonu ile kolay takip ve denetim imkânı sunar. Plaka numaraları, araç tescil belgeleriyle eşleştirilerek güvenlik birimleri ve ulaştırma idareleri tarafından sistemli şekilde arşivlenir. BAHREYN HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Bahreyn’in resmi internet alan adı uzantısı “.bh” şeklindedir ve bu ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD – country code top-level domain) Bahreyn’e ait dijital kimliği temsil eder. “.bh” uzantısı, ülkenin Bilgi ve e-Devlet Kurumu tarafından yönetilmekte ve alan adı tahsisi belirli kurallara tabidir. Kurumlar, işletmeler, resmi kuruluşlar ve bireysel kullanıcılar, Bahreyn ile bağlantılarını vurgulamak istediklerinde bu uzantıyı tercih eder. Özellikle kamu kurumları “gov.bh”, eğitim kuruluşları “edu.bh” ve ticari şirketler “com.bh” gibi alt alan adlarını kullanır. Bahreyn’in yerel internet içeriği bu uzantı altında toplanır ve ülke içinde barındırılan siteler, hem kimlik doğrulaması hem de dijital güvenlik açısından bu yapıyla sistemli bir şekilde izlenir. “.bh” uzantısı, ülkenin dijital egemenliğini sağlamanın yanı sıra, yurtiçi ve yurtdışındaki kullanıcıların Bahreyn merkezli içeriklere kolaylıkla erişmesini sağlar.

Yerli işletmeler ve hizmet sağlayıcılar, yerel pazarda güven kazanmak adına bu alan adı uzantısını kullanarak hem kurumsal duruşlarını pekiştirir hem de ulusal dijital varlıkların korunmasına katkı sunar. Uluslararası ölçekte de “.bh” uzantısı, Bahreyn’e ait web sitelerinin ayırt edilmesini ve bölgesel dijital tanınırlığın güçlenmesini sağlar.