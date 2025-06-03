Bahçesindeki ağaçları örgü ile süsledi

Bünyan ilçesi Büyüktuzhisar Mahallesi'nde müstakil evde yaşayan 2 çocuk annesi Kibar Çamdalı, pandemi sürecinde sıkıldığı için bahçesini güzelleştirmeye karar verdi.

Evinin bahçesindeki ağaç, tabure, saksı, kolon gibi nesneler için örgü örmeye başlayan Çamdalı, bahçesindeki birçok ağacın gövdesini örgü ile giydirdi.

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Bahçeye gelenler, Kibar Çamdalı'nın örgü ile süslediği ağaçlarla fotoğraf çektiriyor.

Bahçesindeki tüm ağaçlarını örgüyle süslemeye devam edeceğini aktaran Çamdalı, "Bu örgü işi pandemide aklıma geldi. Evde iplerim vardı. 'Bahçemi güzelleştirmek için ne yapabilirim' dedim. Örgüye başladım. İplerimi çıkardım, 'Ağacımdan başlayayım, güzel olursa devam edeyim' dedim.

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Bir tanesine ördüm, güzel oldu. Herkes beğendi. Sonra, 'Seneye de diğerine yapayım' dedim. O da güzel oldu. Beğenmeyen kimse kalmadı. Böyle devam ederken, daha fazla ip aldım. Diğerlerine de ördüm. Birkaç tane daha var. Seneye de onlara öreceğim" diye konuştu.

"HERKES FOTOĞRAFLARINI ÇEKİYOR" Örgü örmeyi anne ve ablasından öğrendiğini aktaran Kibar Çamdalı, "Bunları yapmak kendi fikrimdi. Yapınca da güzel oldu, herkes beğendi. Bu sene de kolondakini ördüm. Sarı, mavi ve beyaz renkler kullanıyorum. Hep canlı renkler olsun istedim. Yaptığıma değdi, çok güzel oldu. Uğur böcekleri ekledim. Göz, kaş, ağız ve burun yaptım. Bahçeme gelenler, çok güzel karşılıyor. Herkes fotoğraflarını çekiyor. Almanya'dan gelen bir turist gördü ve yanında fotoğraf çektirdi. 'Ben bunu Almanya'da göstereceğim' dedi ve gitti. Pandemide sıkıldığım için bunları ördüm. O da güzel oldu. Kadınların boş durmasını önermiyorum. Bahçeleri varsa örgü örsünler. Sandalyelerini, ağaçlarını süslesinler" ifadelerini kullandı.