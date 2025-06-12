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        Haberler Spor Basketbol Bahçeşehir Koleji'nde Marco Barac dönemi - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji'nde Marco Barac dönemi

        Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, başantrenörlük görevine Sırp Marco Barac'ın getirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 10:57 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:57
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        Bahçeşehir Koleji'nde Marco Barac dönemi!
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        Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Marco Barac oldu.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüz, son olarak Adriyatik Ligi ekiplerinden KK Mega Basket takımında başantrenörlük görevini yürüten Marco Barac ile anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Marco Barac." ifadeleri kullanıldı.

        Bahçeşehir Koleji, dün başantrenör Dejan Radonjic ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı.

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