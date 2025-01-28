Bahçeşehir Koleji: 85 - Ratiopharm Ulm: 81 | MAÇ SONUCU
Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 17. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Almanya temsilcisi ratiopharm Ulm'ı 85-81 mağlup etti.
Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Almanya'nın ratiopharm Ulm takımını 85-81 yendi.
Grup liderliğini ve çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantileyen Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla 14. galibiyetini aldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Igor Dragojevic (Karadağ), Nick van den Broeck (Belçika)
Bahçeşehir Koleji: Smith 15, Şehmus Hazer 9, Odiase 22, Cavanaugh 7, Bouteille 14, Furkan Haltalı 3, Furkan Korkmaz 5, Kenan Sipahi 7, Göktuğ Baş 3
ratiopharm Ulm: Santos 2, Jessup 17, Essengue 13, Jallow 9, Saraf 9, Weidemann 18, Plummer 2, Roby 11, Bretzel, Herkenhoff, Jensen
1. Periyot: 24-23
Devre: 44-34
3. Periyot: 63-55