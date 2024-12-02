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        Haberler Gündem Güncel Bahçelievler'de öğrencilere beslenme desteği | Son dakika haberleri

        Bahçelievler Belediyesi öğrencilere beslenme desteği

        İstanbul'un Bahçelievler Belediyesi, ilçedeki öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmelerine katkı sağlamak amacıyla "Beslenme Desteği Programı" başlattı. Programın ilk uygulaması, ilçede bulunan Halit Ziya Uşaklıgil İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinlikle hayata geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 15:24 Güncelleme: 02.12.2024 - 15:24
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        Bahçelievler'de öğrencilere beslenme desteği
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        Bahçelievler Belediyesi'nin öğrencilere yönelik başlattığı "Beslenme Desteği Programı"nın ilk uygulaması, ilçede bulunan Halit Ziya Uşaklıgil İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinlikle hayata geçirildi.

        Ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler, içinde meyve suyu ve sandviç bulunan 20 bin paketi aldı. Beslenme paketleri, öğrencilerin öğlen yemeklerinde ihtiyaçlarını karşılamayı ve sağlıklı beslenmelerine katkı sunmayı hedefliyor.

        Belediye yetkilileri, bu çalışmanın sadece bir başlangıç olduğunu ve ilçedeki tüm okullara düzenli olarak bu desteğin ulaştırılacağını belirtti. Tüm eğitim dönemi boyunca sürecek belediye, eğitim dönemi boyunca ilçede bulunan 83 okulda düzenli olarak beslenme desteği sağlayacak.

        Halit Ziya Uşaklıgil İlköğretim Okulu'nda başlatılan dağıtım, her gün farklı bir okulda devam edecek. Böylece, ilçedeki tüm öğrencilerin bu destekten faydalanması sağlanacak.

        Çocukların gelişimine katkı sağlayacak Bahçelievler Belediyesi’nin başlattığı bu proje, sadece beslenme desteği sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini de desteklemeyi amaçlıyor.

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