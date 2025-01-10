Bahçelievler'de Ferdi Tayfur Parkı açıldı

İstanbul'un Bahçelievler Belediyesi, Ferdi Tayfur'un anısını yaşatmak için Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bulunan 8 bin 500 metrekarelik parka "Ferdi Tayfur Parkı" ismini verdi.

Parkın açılışı, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır tarafından gerçekleştirildi. Açılışta Ferdi Tayfur'un sevilen şarkıları dinletildi. "Hatıran Yeter" gibi eserler, törene katılanlara duygusal anlar yaşattı.

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"HATIRAN YETER" SÖZLERİ PARKA İŞLENDİ

Fotoğraf: DHA

Parkta, 360 metrekarelik kaykay alanı yer alıyor. Alanın duvarlarına, Ferdi Tayfur’un ‘Hatıran Yeter, Sevgilim Bak Yine Sabah Oluyor’ gibi şarkılarının sözleri işlendi.

Ferdi Tayfur Parkı, Bahçelievler’de hem sanatçının anısını yaşatacak hem de bölge halkına keyifli bir dinlenme alanı sunacak. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, parkın açılışında yaptığı konuşmada, "Bu parkta, büyük sanatçımız Ferdi Tayfur’un eserlerini yaşatırken, vatandaşlarımızın güzel zaman geçirebileceği bir ortam sunmak istedik" ifadelerini kullandı.

KONUŞMASINA "EMMİOĞLU'NUN SÖZLERİ İLE BAŞLADI

Fotoğraf: DHA

Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, konuşmasına Ferdi Tayfur'un şarkısı, "Emmioğlu"nun sözlerini okuyarak başladı ve ardından sanatçıya Allah'tan rahmet diledi. Tayfur'un, köyden kente göç döneminin ruhunu şarkılarıyla yansıttığını ifade eden Bahadır, parkın mahalle sakinlerine nefes alabilecekleri bir alan sunacağını belirtti. Bahadır, "Boş alan eksikliğine rağmen, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik park projeleri üretmeye devam ediyoruz" dedi.

"FERDİ TAYFUR'UN ANISINI BU ŞEKİLDE YAŞATACAĞIZ"

Fotoğraf: DHA

Konuşmasında, Bahçelievler'de son yıllarda 15 yeni parkın yapıldığını ve 12 bin ağaç dikildiğini belirten Bahadır, bu çalışmaların çevreye duyarlılık ve vatandaşlara hizmet anlayışıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. Bahadır, "Bu parkımız artık 'Ferdi Tayfur Parkı' olarak anılacak. Türkiye'nin değerli sanatçıları arasında yer alan Ferdi Tayfur'un anısını bu şekilde yaşatacağız" diye konuştu.

ŞAHİN KENDİRCİ'NİN SESİNDEN FERDİ TAYFUR ESERLERİ KONSERİ

Bu pazar günü Ferdi Tayfur şarkılarından oluşan bir konser düzenleneceğini duyuran Bahadır, tüm vatandaşları etkinliğe davet etti. Bahadır, Ferdi Tayfur'un eserlerini Şahin Kendirci'nin güçlü yorumu ile dinleme fırsatı sunacak olan bir konserin Milli Egemenlik Parkı'nda düzenleneceğini açıkladı.

Fotoğraf: İHA