Bahçelerine düşen yaralı leyleğe sahip çıkıp, balıkla beslediler

Avarız köyünde yaşayan 64 yaşındaki Hüseyin ve 63 yaşındaki Nermin Amaç çifti, evlerinin bahçesine konan leyleğin bir süre uçmaması üzerine durumundan şüphelendi.

Leyleği, kanadındaki yara nedeniyle uçamadığını fark eden aile, su ve balıkla beslemeye başladı.

Bu sırada torunları Defne Koç da leyleğe 'Pamuk' adını koydu.

Bir süre yaranın kendiliğinden iyileşmesini bekleyen Amaç ailesi, durumunda değişiklik olmayınca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı DKMP'ye haber verdi.

Hüseyin Amaç, leyleğe çok alıştıklarını belirterek, "4 gün önce geldi bahçeye, sanıyorum düştü yaralı olduğu için. İlk gün gitmedi, ikinci gün gitmedi. O zaman anladık ki yaralı. Uçmaya çalıştı biraz ama gidemedi. Biz de hiç tutmak için uğraşmadık. Kaçmaya kalkar, bizden korkar diye rahatsız etmek istemedik. Sonra su ve balık vermeye başladık. Aradan geçen sürede bize alıştı. Yemek verdiğimiz için o da bize alıştı. Bahçede otururken gelip yanımızdan geçiyor hiç korkmadan. 4 gündür bu şekilde beraber yaşıyoruz. Yetkililere haber verdik, umarım gelip alırlar ve tedavisini yaparlar. Alıp götürdükleri zaman da aklımız onda kalacak, takip edeceğiz tedavisinin yapılıp yapılmadığını" dedi.

REKLAM

"ONA BURADA BAKARIZ"

Nermin Amaç da leyleği balıkla beslediklerini ifade ederek, "4 gündür onunla ilgileniyoruz. Yetkililere de haber verdik, inşallah sahip çıkarlar. Birden gelip bizim bahçemize kondu. Uçup gitmesini bekledik ama uzun süre uçmadı. Sonra bir sorun olduğunu anlayınca birçok yere su koyduk. Nasıl yaralandığını da bilmiyoruz. Buzluğa balık koymuştum, onlarla besliyoruz. Çok alıştık ona. Bakımını yaparlar, tedavi ederlerse biz burada bile bakarız ona" diye konuştu.

Defne Koç, uçamadığı için üzüldüğünü ifade ederek, "Onu balıkla besliyoruz. İsmini Pamuk koydum, çünkü beyaz. Çok sevdim onu. Onun adına üzülüyorum çünkü uçamıyor. Uçabilmesini istiyorum çünkü bir yerlerde yavruları da olabilir" diye konuştu.

Ailenin damadı Ali Koç ise "Tanrı misafiri gibi. Onu balıkla, etle beslemeye çalışıyoruz. Bize bayram misafiri gibi oldu. Avcılar vurmuş olabilir diye düşünüyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar'ı aradık. Ona çok alıştık, aslında vermek istemiyoruz ama doğaya geri dönmesi lazım. Bunlar göçebe hayvanlar, göçmeleri lazım. Kızım adını Pamuk koydu. O da çok alıştı. Gidince çok üzüleceğiz" ifadelerini kullandı.