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        Haberler Spor Motor Sporları Bahattin Sofuoğlu, WSBK'de sürpriz peşinde! - Motor Sporları Haberleri

        Bahattin Sofuoğlu, WSBK'de sürpriz peşinde!

        Yeni takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) mücadele edecek milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, sürpriz yapmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 16:10 Güncelleme: 12.01.2025 - 16:10
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        Bahattin Sofuoğlu, WSBK'de sürpriz peşinde!
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        Geçen sezon Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyon olduğu Dünya Superbike Şampiyonası'nda ilk kez boy gösterecek ve Yamaha Motoxracing'in başarısı için mücadele edecek Bahattin Sofuoğlu, çalışmalarını Sakarya'da Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu yönetiminde sürdürüyor.

        Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda yeni sezon öncesi 22-23 Ocak'ta İspanya'nın Jerez de la Frontera kentinde yapılacak testlerde yeni motosikletiyle ilk kez piste çıkacak.

        İLK TESTLER 22 OCAK'TA BAŞLAYACAK

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        Bahattin Sofuoğlu, yeni sezonun ilk testlerinin 22 Ocak'ta başlayacağını söyledi.

        Geçen sezonun ortalarında yaşadığı kazada ön çapraz bağlarının yırtıldığını hatırlatan Sofuoğlu, "Sezon biter bitmez ön çapraz bağ ameliyatı oldum. Ameliyattan sonra ilk ayda motora binmeye başladım. İki hafta daha sürem var. Ameliyattan yaklaşık 2 ay sonra ilk testlere gideceğim. Teste kadar ön çapraz bağı konusunda kendimi yüzde 100 hazırlamaya çalışıyorum. Normalde kasımın sonunda testlere gidecektim ama ocak ayına ertelenince hemen ameliyat oldum, ön çapraz bağ serüveni geçti." diye konuştu.

        Yeni sezon hazırlıklarını, milli motosikletçilerle Kenan Sofuoğlu Pisti'nde antrenman yaparak sürdürdüklerini dile getiren Sofuoğlu, "Beraber antrenman yapmak fayda sağlıyor. Burada rekabet var. Rekabet her zaman insanı geliştiriyor. Kendin bindiğin zaman bu ortamdaki gibi hiçbir zaman rekabetçi olamıyorsun ama karşında rakibin olduğu zaman onlarla sürünce çok daha etkili oluyor." ifadelerini kullandı.

        Red Bull sporcusu Sofuoğlu, katıldığı ilk büyük organizasyonlardan Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda da Yamaha takımıyla mücadele ettiğini anımsatarak, "Dünya üçüncüsü olduk, güzel bir serüvenimiz oldu. Şimdi de inşallah en yüksek segmente yine aynı takımla gitmek nasip oldu. Onlarla sezona başlayacağız. Superbike'ta ilk sezonum olacak. Çok fazla çalışmam gerekiyor, çok da fazla çalışmaya gayret ediyorum. Her yarış, her antrenman adım adım üzerine koymaya, bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. İnşallah sürprizler yapmak, en güzellerini yapmak en kısa sürede nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.

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