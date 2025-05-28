Bahar sezon finali bölümü izle! Show TV ile Bahar 48. son bölüm izle
Bahar sezon finali bölümü izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Show TV'nin MF Yapım imzalı sevilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 27 Mayıs Salı akşamı sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği dizinin son bölümünde, uzun ve meşakkatli bir yolun ardından uzman doktor olan Bahar, daha ilk gününde hayatının en zorlu vakalarından biriyle karşı karşıya kalır. İşte, Show TV ekranı ile Bahar 48. son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz...
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Bahar sezon finali bölümü izle linki son bölümü kaçıranlar tarafından araştırılmaya başlandı. Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Hatice Aslan gibi başarılı oyuncuları buluşturan Bahar dizisinin son bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Evren’i zorlu bir karar bekler. Amerika’ya gitme kararından vazgeçip vazgeçmeyeceği merak konusu olur. İşte, Show TV ekranı ile Bahar 48. son bölüm izle full HD, kesintisiz ve tek parça.
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BAHAR'IN SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Uzun ve meşakkatli bir yolun ardından uzman doktor olan Bahar, daha ilk gününde hayatının en zorlu vakalarından biriyle karşı karşıya kalır.
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Ancak ameliyat sırasında gerçeklesen beklenmedik olaylar onun için durumu daha da zorlaştırır.
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Öte yandan Evren Peran’daki son ameliyatını başarıyla tamamlamıştır.
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Onu da zorlu bir karar bekler: Amerika’ya gitme kararından vazgeçecek midir?
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Bu sırada hastane koridorlarında yeni bir gelişme olur: Amerika’da düzenlenecek prestijli bir tıp kongresi için adaylar belirlenmektedir.
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Kimlerin gideceği yavaş yavaş netleşirken ekibin başında gidecek Timur’un uçak korkusu Rengin’in elini kolunu bağlar.
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Hiç beklenmedik bir anda Tolga’nın Çağla’ya yaptığı hamle hastanede büyük şaşkınlık yaratırken Gülçiçek ve Reha’nın düğün hazırlıkları ise sona yaklaşır.
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Nikah günü yaşananlarsa, herkesin hayatını sonsuza dek değiştirecektir.
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BAHAR SEZON FİNALİ BÖLÜMÜ İZLE
27 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen Bahar dizisinin 48. (sezon finali) bölümünü Show TV ekranı üzerinden full HD, kesintisiz ve tek parça olarak izleyebilirsiniz.
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