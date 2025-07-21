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        Haberler Magazin Bahar Şahin'den Mine Tugay'a: Allah sana bu hastalığı yaşatmasın - Magazin haberleri

        Bahar Şahin: Allah sana bu hastalığı yaşatmasın

        Oyuncu Bahar Şahin'in psikolojik şiddete maruz bırakıldığını öne sürmesinin ardından Mine Tugay açıklama yapmıştı. Tugay'ın sözlerinden sonra Bahar Şahin'den videolu yanıt geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 17:11 Güncelleme: 21.07.2025 - 17:41
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        "Allah sana bu hastalığı yaşatmasın"
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        Bahar Şahin, 2019-2020 yıllara arasında yer aldığı dizide bir kadın meslektaşının psikolojik şiddetine maruz kaldığını iddia etti. Şahin, kadın meslektaşının kendisine sürekli hakaret ettiğini ve set ortamında psikolojik baskı kurduğunu söyledi.

        Bahar Şahin, yapım şirketine gönderdiği ihtarnameyi de yayımladı.

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        Sosyal medyada söz konusu kadın oyuncunun Mine Tugay olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

        Bunun üzerine gözler, Tugay'a çevrildi. Mine Tugay, söz konusu iddia üzerine; "Selamlar, beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım bir üslup ve cümleleri söylemekle itham edilmişim. Ve arkadaşlarım bana yapılan iftiraları anlattıklarında açıkçası üzüldüm. Çünkü gerçekleri net hatırlamakla birlikte asla söylemediğim şeylerle itham edilmeyi biraz saygısızca ve hedef gösterme amaçlı buldum. Haliyle iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de herkese iyilik diliyorum. Sessiz kalmamı istememişsiniz, kimseyi kırmadan üzmeden ilk ve son kez bunu yazmak istedim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

        Serra Kutlubey de rol arkadaşı Mine Tugay ile ilgili; "Yıllardır tanıyorum. İçini biliyorum. Kalbini biliyorum. Çoğu haksızlığa göğüs gerdiğine de şahidim. Çok seviliyorsun" diyerek, Tugay'a destek verdi.

        Aynı dizide rol alan Deniz Uğur ise Bahar Şahin'e destek içeren paylaşımlarda bulundu.

        Bahar Şahin, ardından videolu bir açıklama yaptı. Kendisine gelen eleştirilere de yanıt veren oyuncu, yine isim vermeden; "Allah seni senin kötülüğünden korusun" dedi.

        Bahar Şahin'in açıklaması şöyle: Herkese merhaba. Kimileri; "5 yıl geçmiş aradan neden şimdi konuşuyorsun" diye. "Gündem olmak için mi?", "İşsiz kaldığın için mi? Öncelikle ben işsiz kalmadım. İşsiz kalsaydım evimin kirasını ödeyemezdim. Çok şükür, birilerine ödetmek gibi de bir huyum yoktur. Sen ve yancıların susmadınız. İnsanlara yalan, yanlış o kadar şey anlattınız ki ben geri çekildim. Ben bir işe girerken o işin kastına bakıyorum, sizin yaptığınız kötülükler yüzünden; eğer size değen biri varsa geri çekiliyorum. İki hafta önce benim hakkımda gidip ses kaydı atmadan önce düşünecektin, benim algımın olmadığına dair, benim profesyonel bir insan olmadığıma dair ses kaydı atmadan önce düşünecektin. Bir susacaksın artık ya. Kaldı ki sen sadece bana kötü değilsin, sen senden daha başarılı olan herkese kötüsün. Kanser geçmişi olan bir kadına sırf senden daha fazla sahne yazılıyor diye, sırf senden daha masum sahneler yazılıyor diye, iyi bir rolü canlandırıyor diye; dönüp "Senin geçmişte kanser hastalığın vardı. Çok çalışıyorsun Allah korusun, tekrar nüksetmesin" diyen de sensin. Allah, seni senin kötülüğünden korusun. Allah sana bu hastalığı yaşatmasın.

        Deniz Uğur, geçmişte meme kanserini atlatmıştı.

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        #mine tugay
        #Bahar Şahin

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