Başıma çok talihsiz bir olay geldi. Bunu sizinle de paylaşmak istiyorum. Sizin de haberiniz olsun, lütfen kullanırken dikkat edin.

Evdeyiz, karantinadayız diye akne temizliği için, cilt temizleyici bir ürün aldım ama bunu kullanmasını bilmediğim veya beceremediğim için yüzüm maalesef ki morardı.

Çok kötü, çok... Tabii ki çok üzgünüm. Canım çok yandı, yüzümün bu hale gelmesi beni çok mutsuz etti. Umarım cildime kalıcı bir zarar vermemişimdir, yoksa çok üzüleceğim.