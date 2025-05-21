'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' zirvenin sahibi

SHOW TV'nin sevilen dizisi ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 47'nci bölümü, AB grubunda; 4,86 izlenme oranı, 16,30 izlenme payı alarak adını zirveye yazdırırken; ABC1 20+’de; 4,21 oranı 12,75 izlenme payı, Total’de ise 3,85 izlenme oranı 11,52 izlenme payı elde etti.

Sosyal medyada ise #Bahar etiketiyle 2 saat 30 dakika boyunca TT listesinde kalarak gündem konusu oldu.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Emre Karayel Tolga karakterine, Esra Ruşan da Naz karakterine hayat veriyor.

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'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 47'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Evren’in evine gidip ondan bir şans isteyen Bahar, karşısında Naz’ı görünce sarsıldı. Naz da Evren ona geçmişte olanları daha önce açıklamadığı için hayal kırıklığına uğradı. Hastaneye gelen ilginç bir vaka, Evren ve Bahar’ı birlikte çalışmaya iterken, kendi ilişkilerini de sorgulamalarına neden oldu ve nihayet karşı karşıya gelen ikili yarım kalan hesapları açtılar fakat ilişkilerini yeniden inşa etmenin bir yolunu bulamadılar.

Evren gerçekleri anlatıyor;

Timur, bir yandan Bahar’ı önemli bir şey konuşmak için yemeğe çağırırken, diğer yandan ona bir yüzük aldı. Timur, restoranda Bahar’ı beklerken, Rengin de aynı mekana geldi. İkili karşılaşınca yemeği birlikte yediler ve uzun zaman sonra iki dost gibi konuşabildiler. Öte yandan asistanların uzmanlık sınavı yaklaşırken, hepsi sıkı bir çalışma takvimine girdiler. Sınav günü heyecan doruktayken ve asistanlar sırayla sınava girerken, Bahar’ın ortalarda olmaması herkesi endişelendirdi. Hastaneye geç kalan ve sıranın ona gelmesine çok az kalan Bahar, panikle sınava koşarken, acile gelen bir vaka onu bir tercih yapmak zorunda bıraktı.