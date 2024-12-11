Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dün akşam yeni bölümü ile ekranlara geldi. Show TV'nin fenomen dizisinde yine birçok gelişme yaşandı. Peki, Bahar 28. bölümde neler oldu? İşte, son bölümde yaşananlar ve Bahar 28. bölümü kesintisiz, tek parça ve HD kalitesinde izkeyebileceğiniz link...