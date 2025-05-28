'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' sezon finali yaptı

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 48'inci bölümü, AB grubunda; 4,61 izlenme oranı 14,74 izlenme payı, ABC1 20+’de; 4,20 izlenme oranı 12,15 izlenme payı, Total’de ise 3,58 izlenme oranı 10,61 izlenme payı elde etti.

Heyecanlı ve duygu yüklü sezon finaliyle sosyal medyada gündem konusu olan dizi, #Bahar etiketiyle tam 4 saat boyunca TT listesinde kaldı.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Emre Karayel; Tolga karakterine, Esra Ruşan da Naz karakterine hayat veriyor.

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'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 48'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Uzun ve meşakkatli bir yolun ardından uzman doktor olan Bahar, tüm yakınlarının desteğiyle hastanede ilk gününde bir şampiyon gibi karşılandı. Fakat o gün hayatının en zorlu vakalarından biriyle karşı karşıya kaldı. Naz’ın hamile çalışanı Reyhan bayılınca Evren, Bahar’a ulaştı ve ondan destek istedi. Reyhan’ın özel durumunu da öğrenince iyice panikleyen Bahar’a yine nasıl bir hekim olduğunu Evren hatırlattı.

Aynı gün hem Efsun’un ölümcül hastalık haberini alan ve dağılan Bahar, bu operasyonu yönetmek için mental olarak kendine güvenemese de Rengin’in de ona olan inancıyla ve tüm ekibin desteğiyle hastayı ameliyata aldı. Ancak ameliyat sırasında gerçekleşen elektrik arızası onlar için durumu daha da zorlaştırdı. Bahar tüm zorluklara rağmen hem anneyi hem bebeği kurtardı.

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Bahar, Efsun'un ölümcül hastalığını öğrendi;

Öte yandan Peran’daki son ameliyatını başarıyla tamamlayan Evren, Bahar’a yerini dolduramayacağını ama çok kırgın olduğunu ve bunu içinden silip atamadığını söyledi ve Amerika’ya dönmek için hazırlığını yaptı. Bu esnada Amerika’da düzenlenecek prestijli bir tıp kongresi için Peran’dan bir ekip topladı. Fakat Timur’un uçak korkusu kongreye katılması konusunda onu zorlarken, sonunda ikna oldu ve ekibin başına geçti.