'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın sezon finali fragmanı yayınlandı

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 27 Mayıs Salı günü ekrana gelecek sezon finali için nefesler tutulmuşken, merakla beklenen bölümden ilk tanıtım da yayınlandı. İzleyicisinin gönlünde taht kuran dizinin sezon finalinden yayınlanan ilk tanıtım, Bahar’ın türlü mücadele verdiği meslek hayatında katettiği uzun yolun da altını çiziyor.

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Tanıtımda, asistanlığı biten ve artık operatör doktor olan Bahar, hastaneye gelen bir vakanın operasyonunu yürütebileceğine inanmazken; başta Evren ve Rengin’in ona olan inancı dikkat çekiyor. Tüm destekleri arkasına alarak ilk operasyonunu yöneten Bahar’ın aksilikler yakasını bırakmasa da pes etmeyeceğinin ilk sinyalleri veriliyor. Evren’in “Sen kalbinle hastayı hissedebildiğinde mucizeler yaratabilen bir hekimsin” sözleriyle de cesaret verdiği Bahar, bu zorlu ameliyatta da mucizeler yaratabilecek mi, merak konusu oluyor.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Emre Karayel 'Tolga' karakterine, Esra Ruşan da 'Naz' karakterine hayat veriyor.