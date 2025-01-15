Bahar Candan: Ben sadece onların dostluğunu kıskandım
Geçtiğimiz günlerde ablası Nihal Candan'ın ve sevgilisinin yakınlaştığı iddialarıyla gündeme gelen Bahar Candan, bir açıklama yaparak; "Ben sadece onların dostluğunu kıskandım" dedi
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Sosyal medyada şatafatlı yaşamlarını sıkça paylaşan Candan kardeşler, geçtiğimiz yıl dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023’te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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Beş buçuk ay süren tutukluluğun ardından Nihal Candan serbest bırakıldı. Ancak Nihal’in Bahar Candan’dan önce hapisten çıkması ve Bahar’ın sevgilisiyle yakınlaştığına dair iddialar oldukça dikkat çekmişti.
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"BİRAZ ÜSTÜNE GİTTİM GALİBA"
Nişantaşı’nda görüntülenen Bahar Candan, basın mensuplarının ablasıyla ilgili sorularını yanıtladı. Bahar Candan; "Ablamı çok seviyorum. Şuurum yerinde değildi, pek fazla. Zor şeyler yaşadım, biraz üstüne gittim galiba. Kendisinden özür diledim. Sevgili çalma gibi bir şey yok. Ben sadece onların dostluğunu kıskandım" dedi.
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