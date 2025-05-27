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        Haberler Bilgi Magazin BAHAR 48. BÖLÜM CANLI İZLE: Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar sezon finali bölümü izle full HD ve kesintisiz

        Bahar 48. bölüm canlı izle ekranı! Bahar'ın sezon finali bölümünde neler yaşanacak?

        Show TV'nin sevilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 27 Mayıs Salı akşamı sezon finali ile ekrana geliyor. Bahar 48. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. MF Yapım imzalı dizinin 48. bölüm özeti ve kareleri paylaşıldı. Sezon finalinde uzun ve meşakkatli bir yolun ardından uzman doktor olan Bahar, daha ilk gününde hayatının en zorlu vakalarından biriyle karşı karşıya kalır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar sezon finali bölümü izle full HD ve kesintisiz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 11:26 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:28
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          Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği Show TV’nin MF Yapım imzalı dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam sezon finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı dizinin 48. bölümünde, Evren’i zorlu bir karar bekler. Amerika’ya gitme kararından vazgeçip vazgeçmeyeceği merak konusu olur. Bahar 48. bölüm canlı izle ekranı üzerinden dizinin yeni bölümünü full HD, donmadan, kesintisiz takip edebilirsiniz. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar sezon finali bölümü izle.

        • 2

          BAHAR'IN 48. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Uzun ve meşakkatli bir yolun ardından uzman doktor olan Bahar, daha ilk gününde hayatının en zorlu vakalarından biriyle karşı karşıya kalır.

        • 3

          Ancak ameliyat sırasında gerçeklesen beklenmedik olaylar onun için durumu daha da zorlaştırır.

        • 4

          Öte yandan Evren Peran’daki son ameliyatını başarıyla tamamlamıştır.

        • 5

          Onu da zorlu bir karar bekler: Amerika’ya gitme kararından vazgeçecek midir?

        • 6

          Bu sırada hastane koridorlarında yeni bir gelişme olur: Amerika’da düzenlenecek prestijli bir tıp kongresi için adaylar belirlenmektedir.

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          Kimlerin gideceği yavaş yavaş netleşirken ekibin başında gidecek Timur’un uçak korkusu Rengin’in elini kolunu bağlar.

        • 8

          Hiç beklenmedik bir anda Tolga’nın Çağla’ya yaptığı hamle hastanede büyük şaşkınlık yaratırken Gülçiçek ve Reha’nın düğün hazırlıkları ise sona yaklaşır.

        • 9

          Nikah günü yaşananlarsa, herkesin hayatını sonsuza dek değiştirecektir.

        • 10

          BAHAR SEZON FİNALİ CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Bahar dizisinin sezon finali bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          BAHAR 48. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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