Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği Show TV’nin MF Yapım imzalı dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam sezon finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı dizinin 48. bölümünde, Evren’i zorlu bir karar bekler. Amerika’ya gitme kararından vazgeçip vazgeçmeyeceği merak konusu olur. Bahar 48. bölüm canlı izle ekranı üzerinden dizinin yeni bölümünü full HD, donmadan, kesintisiz takip edebilirsiniz. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar sezon finali bölümü izle.