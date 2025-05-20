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        Haberler Bilgi Magazin BAHAR 47. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD ve kesintisiz

        Bahar 47. bölüm canlı izle ekranı! Bahar'ın yeni bölümünde neler yaşanacak?

        Show TV'nin sevilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 20 Mayıs Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler için Bahar 47. bölüm canlı izle ekranı haberimizde yer alıyor. MF Yapım imzalı dizinin yeni bölüm özeti ve kareleri paylaşıldı. 47. bölümde Evren'den bir şans isteyen Bahar, karşısında Naz'ı görünce sarsılır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz seçenekleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 14:32 Güncelleme: 20.05.2025 - 14:32
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          Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Show TV’nin MF Yapım imzalı dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Deniz Akçay’ın kaleminden çıkan dizinin yeni bölümünde, Bahar son bir gayretle çalışmalara asılırken, Evren'le herkesin gözü önünde dev bir hesaplaşma yaşamak zorunda kalır. Bahar 47. bölüm canlı izle ekranı üzerinden dizinin yeni bölümünü full HD, donmadan, kesintisiz takip edebilirsiniz. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle.

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          BAHAR’IN 47. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Evren’den bir şans isteyen Bahar, karşısında Naz’ı görünce sarsılır.

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          Hastanede Evren’le konuşma cesareti bulduğunda ise Evren’in bir cümlesi, Bahar’ın zaten kırık olan kalbine ok gibi saplanır.

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          Tam bu sırada Peran'a gelen bir vaka, Evren ve Bahar'ı birlikte çalışmaya iterken, kendi ilişkilerini de sorgulamalarına neden olur.

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          Öte yandan asistanların uzmanlık sınavı yaklaşmıştır.

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          Bahar son bir gayretle çalışmalara asılırken, Evren'le herkesin gözü önünde dev bir hesaplaşma yaşamak zorunda kalır.

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          BAHAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Bahar dizisinin 47. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          BAHAR 47. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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