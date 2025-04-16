"Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" son bölümde neler oldu? Bahar 42. bölüm izle
Show TV'nin fenomen yapımlarından biri olan Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? son bölümü ile milyonları ekrana kilitlemeyi başardı. Son bölümü kaçıranlar için bölüm siteye yüklendi. Peki, Bahar son bölümde neler yaşandı? İşte, Bahar 42. bölüm özeti ve yeni bölümü kesintisiz, tek parça ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz link...
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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 42. bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için son bölüm siteye yüklendi. İşte, Bahar 42. bölümü izleyebileceğiniz kesintisiz, HD kalitesinde ve reklamsız Show TV linki...
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BAHAR’IN 42. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Bahar’ın nikah masasında aldığı şok karar, herkesi alt üst eder.
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O sırada kalp krizi geçiren Timur’un durumu kritik bir hal alırken Bahar bu kez de çocuklarıyla karşı karşıya gelir.
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Tüm bu yaşananların üstüne kalbi kırık Evren'in aldığı şok kararla derinden etkilenen Bahar, kendini işine adar.
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Hastanede de durum Bahar'ın hayatı kadar karışıktır.
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Rengin’in başhekim olması Tuğra'yı hastanede daha da güçlü bir konuma getirirken Bahar ve Çağla, Tuğra'nın gerçek yüzünü Rengin'e göstermek için seferber olur ancak üç kadın hiç beklenmedik olayların ortasında kalırlar.
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BAHAR 42. BÖLÜM İZLE
Bahar, Salı akşamı saat 20.00'de ekranlara geldi. Yeni bölümü kesintisiz, tek parça ve HD kalitesinde izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
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