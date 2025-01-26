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        Haberler Gündem İstanbul Bağcılar'da arızalanan İETT otobüsünün yolcular tarafından itilmesi kamerada - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Bağcılar'da İETT otobüsü arızalandı

        Bağcılar'da seyir halindeyken arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittiği anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 00:45 Güncelleme: 26.01.2025 - 00:45
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        Bağcılar'da İETT otobüsü arızalandı
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        Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde ilerleyen 15 Temmuz Mahallesi-Aksaray hattındaki İETT otobüsü arızalandı.

        Yolda kalan otobüsün caddedeki trafik akışını engellemesi üzerine araçtan inen yolcular, otobüsü bir süre itti.

        Yolcuların çabası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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