Bağcılar'da İETT otobüsü arızalandı
Bağcılar'da seyir halindeyken arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittiği anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi
Giriş: 26.01.2025 - 00:45 Güncelleme: 26.01.2025 - 00:45
Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde ilerleyen 15 Temmuz Mahallesi-Aksaray hattındaki İETT otobüsü arızalandı.
Yolda kalan otobüsün caddedeki trafik akışını engellemesi üzerine araçtan inen yolcular, otobüsü bir süre itti.
Yolcuların çabası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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