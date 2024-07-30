Badmintonda olimpiyat tarihindeki ilk galibiyet Neslihan Arın'dan!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, Perulu Ines Lucia Castillo'yu 2-0 yenerek bir ilke imza attı.
La Chapelle Arena'da yapılan badminton müsabakalarında Neslihan Yiğit Arın, J Grubu ikinci maçında Perulu Ines Lucia Castillo ile karşılaştı.
Rakibini 21-16 ve 21-17'lik setlerle 2-0 yenen milli sporcumuz, Paris 2024'teki ilk galibiyetini elde ederken, Olimpiyat tarihinde badminton dalında galibiyete ulaşan ilk isim olarak tarihe geçti.
Neslihan'ın bir üst tura çıkma şansı, Japon Aya Ohori ile Ines Lucia Castillo arasındaki maçın ardından belli olacak.