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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Badmintonda olimpiyat tarihindeki ilk galibiyet Neslihan Arın'dan! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Badmintonda olimpiyat tarihindeki ilk galibiyet Neslihan Arın'dan!

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, Perulu Ines Lucia Castillo'yu 2-0 yenerek bir ilke imza attı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 12:24 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:24
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        Neslihan Arın, Paris'te ilki başardı!
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        La Chapelle Arena'da yapılan badminton müsabakalarında Neslihan Yiğit Arın, J Grubu ikinci maçında Perulu Ines Lucia Castillo ile karşılaştı.

        Rakibini 21-16 ve 21-17'lik setlerle 2-0 yenen milli sporcumuz, Paris 2024'teki ilk galibiyetini elde ederken, Olimpiyat tarihinde badminton dalında galibiyete ulaşan ilk isim olarak tarihe geçti.

        Neslihan'ın bir üst tura çıkma şansı, Japon Aya Ohori ile Ines Lucia Castillo arasındaki maçın ardından belli olacak.

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