Bade İşçil, Bloomberg HT’de Aslı Şafak’ın sunduğu "Aslı Şafak’la İşin Aslı" konuğu oldu.

REKLAM advertisement1 Geçtiğimiz aylarda Bebek'te uygun fiyatlı bir marketten alışveriş yaptıktan sonra halk otobüsüne binmesiyle gündem gündeme gelen oyuncu; "İndirimleri takip ediyorum. Bir şeyin ederi 5 liraysa, ona 100 lira verirsem bu bana aptallık geliyor" dedi.

REKLAM Bade İşçil; "Çok lüks, çok para harcamış bir yerde oturmak bunlar hiçbir zaman mutluluk getiren şeyler değil. Ben en zengin diyebileceğiniz insanla da oturdum konuştum, yatacak yeri olmayan insanla da iletişimdeyim. İnsan var olan değerlerini koruyor, olması gerekiyor. Başka şeyleri anlam yükleyip onlara ulaşmaya çalıştıkça mutluluk ellerinden kaçıyor ve zaman da geçmiş oluyor. Çantayla mutlu olanlar var. Ben mesela çiçek açmadığında dert ediniyorum" dedi.

42 yaşındaki oyuncu; "Ben yaşlanmayı çok seviyorum. 20’lerimdeki 30’larımdaki enerji tabii ki yok aynı hızda değilim ama ee, olmasın" diye konuştu.

2013'te iş adamı Malkoç Süalp ile evlenen Bade İşçil, 2016'da boşanmıştı. Oyuncunun, Azur adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Bade İşcil sözlerine şöyle devam etti: 40’dan sonra bambaşka bir ben oldum. Artık ne istediğimi biliyorum. Sahte olan hiçbir şeyin içinde olmak istemiyorum artık. Çok fazla yoruldum yeter. Daha çok içime döndüm artık. Kimisi ‘delirdin’ diyebilir ama öyle bir şey değil. Aslında bu delirmek değil kendini bulmak.