Varis şikayetlerini azaltan doğal yöntemler: Varis için hangi hareket ve besinler gerçekten etkili?

Varis şikayetlerini azaltan doğal yöntemler: Varis için hangi hareket ve besinler gerçekten etkili?

Bacaklarda şişlik, ağrı ve belirgin damar görüntüsü… Varis, pek çok kişinin hem sağlık hem yaşam kalitesini etkileyen bir sorun. Neyse ki varisle baş etmek için cerrahi yöntemlerin dışında uygulanabilecek birçok doğal yöntem de var. İşte hareketten beslenmeye, varisi kontrol altına almanın püf noktaları...

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VARİS NEDİR VE NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

Varis, toplardamarların genişlemesi, uzaması ve kıvrımlı bir hâl almasıyla oluşan bir dolaşım bozukluğudur. Genellikle bacaklarda görülür ve kadınlarda erkeklere göre daha sık rastlanır. Hareketsiz yaşam tarzı, genetik yatkınlık, uzun süre ayakta durmak veya oturmak gibi etkenler damarların içindeki kapakçıkların bozulmasına neden olur. Bu da kanın geriye kaçmasına ve damarların şişmesine yol açar.

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VARİSE NE İYİ GELİR?

Varis tedavisinde ilaç ve cerrahi müdahale dışında yaşam tarzı değişiklikleri büyük rol oynar. Düzenli egzersiz, özellikle bacak kaslarını çalıştıran yürüyüş ve yüzme gibi aktiviteler, kan dolaşımını hızlandırarak varis oluşumunu azaltabilir. Gün içinde ayakları yüksekte tutmak ve kısa aralıklarla dinlenmek de damarların rahatlamasına yardımcı olur.

VARİSİ OLANLAR İÇİN FAYDALI BESİNLER Varis problemi yaşayanların antioksidan bakımından zengin yiyeceklere yönelmesi önerilir. C vitamini içeren narenciye, çilek, kivi gibi meyveler; damar duvarlarını güçlendirerek varislerin ilerlemesini önleyebilir. Ayrıca omega-3 yağ asitleri içeren somon, ceviz ve keten tohumu gibi besinler de kan dolaşımını destekler. Lif açısından zengin sebzeler ve tam tahıllar ise kabızlığı önleyerek karın içi basıncın artmasını ve varislerin kötüleşmesini engeller. VARİSİ OLANLARIN KAÇINMASI GEREKEN DAVRANIŞLAR Uzun süre aynı pozisyonda oturmak veya ayakta kalmak, varisli damarların daha da genişlemesine neden olabilir. Özellikle bacak bacak üstüne atmak, damarların sıkışmasına ve dolaşımın bozulmasına yol açar. Sıkı pantolonlar, yüksek topuklu ayakkabılar ve dar çoraplar da bacaklardaki kan akışını engeller. Bu tarz giyim alışkanlıklarından uzak durmak gerekir. VARİSİ OLANLARIN TÜKETMEMESİ GEREKEN BESİNLER Varisli bireylerin tuz tüketimini sınırlaması oldukça önemlidir çünkü fazla tuz, vücutta su tutulmasına neden olarak damarlar üzerindeki baskıyı artırır. Şekerli ve işlenmiş gıdalar da damar duvarlarını zayıflatarak varis riskini yükseltir. Alkol ise damarları genişlettiği için kan göllenmesini artırabilir ve belirtileri şiddetlendirebilir.

HANGİ HAREKETLER VARİSE İYİ GELİR? Bacak kaslarını aktif tutan egzersizler varise karşı en etkili doğal yöntemlerdendir. Günlük kısa yürüyüşler, yüzme, bisiklet sürmek ve bacakları yukarı kaldırarak yapılan egzersizler kan akışını kolaylaştırır. Pilates ve yoga gibi hafif tempolu sporlar ise hem dolaşımı destekler hem de kas dengesini korur.