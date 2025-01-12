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        Haberler Dünyadan 'Babygirl'ün başrol oyuncusu Nicole Kidman: Kızlarımın filmdeki seks sahnelerini görmesini istemiyorum - magazin haberleri

        Nicole Kidman: Kızlarımın filmdeki seks sahnelerini görmesini istemiyorum

        Erotik gerilim türündeki 'Babygirl' filminde başrolde yer alan Nicole Kidman, 14 ve 16 yaşlarındaki kızlarının filmdeki seks sahnelerini izlemesini istemediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 17:04 Güncelleme: 12.01.2025 - 17:10
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        "Kızlarım seks sahnelerimi görmesin"
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        Nicole Kidman, yeni filmini kızlarının izlemesini istemiyor. 57 yaşındaki Avustralyalı yıldız, son filmi 'Babygirl'de genç bir stajyerle erotik bir ilişki yaşayan evli, orta yaşlı bir yöneticiyi canlandırıyor.

        Oyuncu, filmin kadın cinsel zevkini olduğu gibi göstermeyi amaçladığını söylese de, müzisyen eşi Keith Urban ile evliliğinden olan 16 yaşındaki Sunday Rose ile 14 yaşındaki Faith Margaret adlı kızlarının, seks sahneleri yüzünden filmi izlemesini istemediğini anlattı.

        "Kızlarım izlemedi ama izlemek istemediklerini de ilan ettiler" diyen Nicole Kidman; "İkisi de annelerini böyle görmek istemiyor" şeklinde konuştu.

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        Erotik gerilimin modern bir versiyonu olarak tanımlanan 'Babygirl'de Kidman, bir lojistik firmasının evli ama cinsel olarak hayal kırıklığına uğramış CEO'su Romy'yi canlandırıyor. 'Romy' karakteri, 28 yaşındaki İngiliz oyuncu Harris Dickinson'ın canlandırdığı küstah stajyer 'Samuel' ile ateşli bir ilişkiye giriyor.

        Filmde Antonio Banderas, 'Romy'nin yakışıklı tiyatro yönetmeni eşi 'Jacob'u canlandırıyor.

        Nicole Kidman, daha önce çekimler sırasında çok fazla seks taklidi yapmak zorunda kaldığı için sonunda neredeyse tükenmişlik sendromuna yakalandığını söylemişti.

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        #Nicole Kidman
        #babygirl
        #seks sahnesi

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